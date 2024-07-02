Но английские болельщики пока что не в восторге от игры своей команды – на групповом этапе те забили лишь 2 мяча в 3 матчах. Что ж, нарекания на свою команду во время просмотра матча по телевизору является неотъемлемой частью игры.

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То, что сказала женщина во время футбола, ошеломило ее парня

В своем видео в тиктоке женщина рассказала, что подсказывала своему парню во время матча Англии с Данией, и решила повторить это через несколько дней, когда они смотрели матч со Словакией. Она хотела посмотреть, как тот отреагирует на ее внезапную футбольную мудрость.

Когда они были прикованы к экрану, женщина обронила случайный комментарий: "Я не знаю, почему Стоунз не выходит на поле, ведь это заставило бы Деклана Райса идти вперед".

Реакция была бесценной: мужчина уставился на нее так, будто она за одну ночь превратилась в Гарета Саутгейта, а потом произнес ошеломленное: "Да..."

Женщина ошеломила своего парня футбольной мудростью: смотрите видео из тиктока

Среди других реплик, которые бросала женщина, были такие: "Я не понимаю, почему Кейн отступает так далеко назад", "Здесь нужен левый защитник с левой ногой, потому что Триппье от природы не левша".

Ее парень был поражен, спрашивая, откуда у нее такие познания, но когда она сказала, что "просто слушала", то был вынужден признать, что она попала в цель со своей мудростью.

Потом она подбросила еще один тактический самородок: "Вот что я тебе скажу, во втором тайме им нужно поставить Фодена на 10 позицию. Он мне там нравится".

Видео в тиктоке вызвало смех у пользователей сети.

Один прокомментировал: "Шейн выглядел гордым и растерянным одновременно".

А другой поддержал мужчину: "Я думаю, он только что влюбился в тебя снова".

Но один зритель указал на важный нюанс: "И здесь вы осознаете, что это означает – что Англия провела обе игры с абсолютно одинаковыми проблемами".