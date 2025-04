"Это законно, но неправильно": горячая фотосессия сына Стива Ирвина наделала шума в сети

Как быстро растут чужие дети. Роберт Ирвин повзрослел. И он стал настоящим крашем, которым теперь восхищаются тысячи людей по всему миру.

Сын покойного охотника на крокодилов Стива Ирвина продемонстрировал свое накачанное тело, которое отвечает за все те драки с животными, которые он ведет ежедневно, в рекламе австралийского бренда нижнего белья Bonds, готовящегося к запуску в Соединенных Штатах. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BoredPanda.

Эффектно прорекламировал нижнее белье

21-летний парень выглядел практически как дома, когда позировал рядом со змеями, ящерицами и пауками – большинство из которых на самом деле были ядовитыми – в одних только боксерках бренда.

Роберт Ирвин в рекламной кампании нижнего белья / Фото из инстаграма Bonds

Этот момент должен был просто продемонстрировать кампанию "Made for Down Under". Но многие зрители, особенно те, кто практически наблюдал за тем, как рос молодой Ирвин, остались с отвисшими челюстями:

"Это так неправильно, иметь такие непослушные мысли...", – заметил один мужчина.

"Я достаточно взрослая, чтобы быть его матерью!" – добавила другая женщина.

"Я помню рождение его и его сестры", – вспоминала еще одна.

"Я всего на несколько лет старше его. Я не могу. Я чувствую, что видела, как он растет, и это просто неправильно", – отметила пользовательница сети.

Другие добавили: "Мне 28, ему 21, все абсолютно законно, но это абсолютно неправильно".

"Брат, я не могу на это смотреть, – заметил еще один. – Наблюдал за тобой на публике с тех пор, как ты был в подгузниках".

Эффектная рекламная кампания Bonds: смотрите видео

Ирвин спонтанно попробовал себя в роли модели

Совсем не думая о том, как эта пикантная фотосессия понравится тем, кто следит за его творчеством уже много лет, Ирвин открылся людям, сосредоточившись только на том, что для него значит быть моделью.

"Это было довольно мгновенное "да", – сказал он со смехом, когда его спросили о том, были ли у него какие-то сомнения относительно участия в фотосессии. Хотел бы я сказать, что я был очень вежливым и спокойным, но я был такой: "Да, давайте сделаем это!". Потому что Бонд в Австралии является абсолютной иконой".

Кроме того, я сейчас нахожусь на таком этапе своей жизни, когда стараюсь делать как можно больше разных и случайных увлекательных вещей, и если это что-то, что заставляет меня немного нервничать, чего я никогда не делал раньше, и это вызывает прилив адреналина, то это то, что я хочу. Это то, чем я хочу заниматься,

– заметил он.

Проведя всю свою жизнь в окружении существ, которые напугали бы большинство людей, природоохранник рассматривает это лишь как еще один "маленький кусочек волнения" – но на этот раз, "я в трусах". К слову, он мог бы стать идеальной моделью для плавок из нового сезона "Белого лотоса", которые тоже наделали немало шума.

Как снимали рекламную кампанию: смотрите видео

Относительно подготовки к проекту, Ирвин благодарен, что его карьера уже включает в себя достаточное количество продуктов для здоровья и хорошего самочувствия в его рационе.

Я должен оставаться в отличной форме со всеми теми сумасшедшими вещами, которые я делаю. Я спасаю крокодилов, я ежедневно хожу в австралийский буш и из него, и это тяжелая работа, поэтому нужно иметь хорошую силу верхней части тела, хорошую выносливость,

– добавил Ирвин.

Не говоря уже о том, что он хотел выглядеть и чувствовать себя как можно лучше, представляя свою страну.

"В Австралийском зоопарке, нашем прекрасном заповеднике дикой природы, он замечательный, у меня есть около 700 акров, чтобы просто бегать. Поэтому я много бегаю, много бегаю на холмах", – заметил он.

И хотя 21-летний парень комфортно устроился на своей должности смотрителя зоопарка и фотографа дикой природы, в конце концов, это суровое напоминание о том, что он сделал замечательную работу, сохраняя наследие своего отца живым.