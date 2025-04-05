А еще – как икона стиля. Он даже выпустил коллекцию, посвященную татуировкам, вместе с Diesel и Glenn Martens, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Татуировки Дамиано Давида поражают не менее, чем его музыка

Самой известной татуировкой Давида, безусловно, является та, что посвящена первому альбому Måneskin – Il ballo della vita. Это вытатуированный большими буквами на верхней части груди текст.

Это, пожалуй, то, что больше всего нравится поклонникам, многие люди сделали его, это большая ответственность,

– говорит Дамиано.

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Первые тату у него появились на запястьях – незадолго до того, как он начал работать на X Factor, когда только исполнилось 18.

А еще вот самая смешная история о татуировках:

Сердце вокруг соска очень кривое, но мне нравится. Я был с другими парнями в группе, и мы хотели сделать татуировку. Но тату-мастер был не очень хороший, поэтому так и получилось.

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Когда речь о татуировках, всегда приходится иметь дело с болью, иногда очень длительной. К примеру, работы на ребрах и спине заняли более 12 часов.

Дамиано Давид – секс-символ наших дней, и поклонники хорошо знакомы с его татуировками. Однако есть кое-что, что мужчина держит в тайне. Это "татуировка поцелуя внизу живота – ее, конечно, мало кто видел".