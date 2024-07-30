Мужчина прилетел в Кению к онлайн-любовнице, которой отправил 85 000 фунтов, но ее нигде не было

69-летний Родрик Лодж из Великобритании влюбился в Аниту из Кении. Несколько месяцев они переписывались, и мужчина в конце концов поехал к женщине, которую уже считал своей невестой.

Но Анита оказалась мошенницей, а Родрик остался с разбитым сердцем и без копейки в кармане. Ведь женщина его мечты выманила у него 85 000 фунтов стерлингов.

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Как мужчина оказался с разбитым сердцем и без копейки

Бывший гуманитарный работник Родрик Лодж прожил уже 69 лет, но что его обманули, понял только когда приехал в Кению, чтобы встретиться со своей якобы любимой. Ведь не нашел там никого, кто бы его ждал. Суровая реальность такова: мужчина стал жертвой жестокой романтической аферы.

Без подозрений и колебаний, он отправил женщине значительную сумму в Кению, считая, что деньги пойдут на строительство дома их мечты. Он также оплатил ее медицинские счета, обучение и другие расходы. Взамен Анита присылала ему фотографии дома с 4 спальнями, которого, как позже выяснил Родрик, не существовало.

считая, что деньги пойдут на строительство дома их мечты. Он также оплатил ее медицинские счета, обучение и другие расходы. Взамен Анита присылала ему фотографии дома с 4 спальнями, которого, как позже выяснил Родрик, не существовало. С Анитой Родрика познакомила другая женщина, Мэри, которую тот впервые встретил во время работы в Найроби в 2020 году – Родрик как гуманитарный работник ездил по всей Африке. Это было через год после смерти его жены Полины, с которой прожил 25 лет. Мэри Родрик также помогал деньгами, ведь считал ее подругой.

Итак, Мэри представила Аниту – в сети, конечно. И мужчина с женщиной начали переписываться. Она рассказала, что ей 39 лет, она работает директором косметической компании на 30 сотрудников, казалась успешной. Также прислала Родрику несколько интимных фотографий.



Анита оказалась мошенницей, а Родрик остался с разбитым сердцем и без копейки в кармане / Фото JOHN McLELLAN

Он никогда не говорил с ней напрямую. Но – переписка как-то пришла к разговорам о браке. Родрик согласился заплатить ей приданое и начал помогать с расходами на новый дом. Затем женщина сказала, что возникли проблемы с денежными потоками в бизнесе, поэтому Родрик заплатил и за это.

И вот Родрик решил встретиться с любимой и отправился в Найроби. Но она не появилась. Да, мужчина никогда не встречался и не разговаривал с этой женщиной, но все же попался на крючок. Анита стала призраком, а Родрик оказался в Кении без копейки в кармане. Он утверждает, что потерял более 85 000 фунтов стерлингов.

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В полицию о мошенничестве он, конечно, заявил, и домой вернулся – друзья помогли собрать 600 фунтов на перелет, но:

Мои банковские счета заморожены из-за превышения кредитного лимита, я не могу получить доступ к своей пенсии, и мне негде жить. Я всю жизнь был щедрым человеком и хотел уехать на пенсию в Кению и жениться на Аните. Но я сомневаюсь, что Анита вообще существует. Я понятия не имею, с кем я общался.

Что ж, эта история из тех, из которых стоит делать выводы.