Але Аніта виявилася шахрайкою, а Родрік залишився з розбитим серцем і без копійки в кишені. Адже жінка його мрії виманила у нього 85 000 фунтів стерлінгів.

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Як чоловік опинився з розбитим серцем і без копійки

Колишній гуманітарний працівник Родрік Лодж має вже 69 років, але що його ошукали, зрозумів лише коли приїхав до Кенії, щоб зустрітися зі своєю нібито коханою. Адже не знайшов там нікого, хто б його чекав. Сувора реальність така: чоловік став жертвою жорстокої романтичної афери.

Без підозр і вагань, він відправив жінці значну суму у Кенію, вважаючи, що гроші підуть на будівництво будинку їхньої мрії. Він також оплатив її медичні рахунки, навчання та інші витрати. Взамін Аніта надсилала йому фотографії будинку з 4 спальнями, якого, як пізніше з'ясував Родрік, не існувало.

вважаючи, що гроші підуть на будівництво будинку їхньої мрії. Він також оплатив її медичні рахунки, навчання та інші витрати. Взамін Аніта надсилала йому фотографії будинку з 4 спальнями, якого, як пізніше з'ясував Родрік, не існувало. З Анітою Родріка познайомила інша жінка, Мері, яку той вперше зустрів під час роботи в Найробі у 2020 році – Родрік як гуманітарний працівник їздив по всій Африці. Це було через рік після смерті його дружини Поліни, з якою прожив 25 років. Мері Родрік також допомагав грошима, адже вважав її подругою.

Отже, Мері представила Аніту – в мережі, звісно. І чоловік із жінкою почали листуватися. Вона розповіла, що їй 39 років, вона працює директором косметичної компанії на 30 співробітників, здавалася успішною. Також надіслала Родріку кілька інтимних фотографій.



Аніта виявилася шахрайкою, а Родрік залишився з розбитим серцем і без копійки в кишені / Фото JOHN McLELLAN

Він ніколи не говорив з нею безпосередньо. Але – листування якось прийшло до розмов про шлюб. Родрік погодився заплатити їй придане і почав допомагати з витратами на новий будинок. Потім жінка сказала, що виникли проблеми з грошовими потоками у бізнесі, тож Родрік заплатив і за це.

І от Родрік вирішив зустрітися з коханою та вирушив у Найробі. Але вона не з'явилася. Так, чоловік ніколи не зустрічався і не розмовляв з цією жінкою, але все ж потрапив на гачок. Аніта стала примарою, а Родрік опинився в Кенії без копійки в кишені. Він стверджує, що втратив понад 85 000 фунтів стерлінгів.

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До поліції про шахрайство він, звісно, заявив, та й додому повернувся – друзі допомогли зібрати 600 фунтів на переліт, але:

Мої банківські рахунки заморожені через перевищення кредитного ліміту, я не можу отримати доступ до своєї пенсії, і мені ніде жити. Я все життя був щедрою людиною і хотів виїхати на пенсію до Кенії та одружитися з Анітою. Та я сумніваюся, що Аніта взагалі існує. Я поняття не маю, з ким я спілкувався.

Що ж, ця історія з тих, з яких варто робити висновки.