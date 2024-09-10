С кем владельцы iPhone не захотят пойти на свидание: результаты исследования веселят

Казалось бы, какая связь между операционной системой и свиданиями. Но, как выяснилось, владельцы iPhone не слишком готовы строить совместное будущее с теми, у кого смартфон на Android.

Новые данные сервиса сравнения и переключения устройств, который должен быть представлен в этом месяце, свидетельствуют о культурном разрыве между владельцами iPhone и Android. Каждый пятый пользователь iPhone никогда не задумывался бы о том, чтобы встречаться с человеком, который пользуется устройством Android.

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Владельцы Android-смартфонов не столь категоричны

Интересно, что показатель резко возрастает среди пользователей iPhone в возрасте 18 – 34 лет (32%). И наоборот, только 10% пользователей Android избегали бы знакомств с владельцами iPhone.

Кроме предпочтений относительно свиданий, каждый шестой пользователь смартфона признает, что верит в стереотипы о владельцах iPhone и Android. Некоторые из самых распространенных предположений о пользователях iPhone заключаются в том, что они:

на 236% больше следят за трендами, чем владельцы Android,

на 228% больше подвержены моде

и на 81% больше склонны к увлечению социальными сетями.

Также считается, что поклонники Apple на 90% чаще отменяют встречи с семьей / друзьями.



Считают, что поклонники Apple чаще отменяют встречи с семьей / Фото cookie_studio

Согласно исследованию, пользователи Android больше ценят практичность, чем стиль, являются более экологически сознательными, а также с большей вероятностью угостят вас напитком.

Считается, что пользователи iPhone на 87% чаще игнорируют телефонные звонки, чем пользователи Android, и на 42% чаще оставляют длинные голосовые сообщения. Между тем пользователи Android на 43% чаще помогают вам с переездом.

Симрат Шарма, эксперт по мобильным устройствам Uswitch.com, сказал: "Запуск нового iPhone – одно из самых ожидаемых технологических событий в календаре, и многие британцы, как ожидается, перейдут на самую новую модель, когда она выйдет. Мы знаем, что люди очень преданы своим смартфонам, независимо от того, ли это Apple, или Android, но лояльность к бренду часто обусловлена восприятием или привычкой, а не тем, что может быть лучшим для ваших потребностей".

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Он добавил, что пользователи мобильных телефонов могут потерять свой шанс, если не будут исследовать более широкий рынок, чтобы найти устройство с лучшими для них функциями по наилучшему соотношению цены и качества. Тем, кто ценит бесперебойную работу с различными устройствами и уже имеет другую технику Apple, может пригодиться iPhone, тогда как те, кто не привязан к одному бренду, найдут множество вариантов с устройствами на Android, часто по более низким ценам, чем Apple.