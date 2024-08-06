Вот 8 самых опасных дисциплин на Олимпийских играх
Источник:GQ
Испытание тела на пределе человеческих возможностей неизменно приводит к травмам, даже на Олимпийских играх. Армянский тяжелоатлет вывихнул локоть, французский гимнаст сломал ногу, трое велосипедистов ломали кости в авариях – и список можно продолжать.
На летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне зафиксировали 1361 травму, то есть почти 129 травм на 1000 спортсменов. 96 было в Пекине четырьмя годами ранее. Соревнования такого уровня по своей сути являются рискованными. Но некоторые дисциплины рискованные больше, чем другие, и травмируют больше спортсменов.
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Список самых опасных видов спорта на летних Олимпиадах
- Бокс – один из самых рискованных видов спорта на Играх, даже несмотря на то, что мужчины не носят шлемов с Рио-2016. Хотя риск травмы во время боя относительно низкий, кроме синяков и порезов, бойцам приходится беспокоиться о долгосрочных последствиях. Удары в челюсть могут вызвать сотрясение мозга, увеличить риск хронической травматической энцефалопатии, дегенеративного заболевания мозга и прочее.
- Велоспорт. На Играх есть 4 вида: велоспорт на треке в помещении, шоссейные гонки, маунтенбайк и BMX, причем каждая из этих дисциплин является более рискованной, чем предыдущая. Самый высокий уровень травматизма в гонках на BMX, где участники соревнуются на грунтовой трассе, преодолевая прыжки и повороты, и где сравнительно часто случаются переломы и другие серьезные травмы.
- Дайвинг. Большинство дайверов прыгают выше трамплина и входят в воду с грацией, от которой перехватывает дыхание. Но что если что-то идет не так? Неправильный подход или погружение увеличивает риск удара о трамплин или платформу, а погружение с высоты создает дополнительный риск травмы от удара о воду. Прыгун с 10-метровой вышки входит в воду со скоростью почти 56 километров в час, поэтому вода во время столкновения ведет себя больше как твердое тело, чем как жидкость.
- Конные соревнования. Участники едут верхом на животных весом более 500 килограммов со скоростью, иногда превышающей 32 километра в час. Малейший просчет может привести к падению всадника, сбить лошадь или остановить прыжок. Международная федерация конного спорта обнаружила, что между 2005 и 2010 годами 5 из каждых 100 всадников падали. Сейчас участники соревнований носят аварийные жилеты, которые надуваются от удара и защищают от раздавливания лошадью.
- Прыжки с шестом. Участники на значительной скорости мчатся по дорожке, держа в руках гигантский гибкий шест, с помощью которого они поднимаются почти на 6 метров в воздух. Здесь потрясающее количество катастрофических сценариев развития событий – и поломка шеста является лишь одним из многих. Показатель серьезных травм от этого – 2%, а речь идет о крайне важных позвоночнике, тазе и голове.
- Футбол. Более двух третей футболистов, участвовавших в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, были травмированы, и половина из них пропускали матчи. Даже для футбола Игры являются особенно рискованными, и уровень травматизма на них выше, чем на других крупных мероприятиях, таких как Чемпионат мира. Одна из причин, вероятно, в том, что в состав олимпийских команд допускаются только 3 игрока старше 23 лет, а младшие и менее опытные игроки обычно больше рискуют и получают травмы.
- Тхэквондо – самый опасный из боевых видов спорта на Олимпийских играх, потому что предусматривает удары в голову и туловище. На Играх 2012 года уровень травматизма среди тхэквондистов был выше, чем среди спортсменов в борьбе, боксе и фехтовании вместе взятых: 39% тхэквондистов имели травмы.
- Тяжелая атлетика является одной из 5 дисциплин с наибольшим количеством травм. Большинство из них связаны с чрезмерной нагрузкой на мышцы, например, растяжением, но этот вид спорта может привести к гораздо более серьезным проблемам, таких как грыжа межпозвоночных дисков, замыкание плечевого сустава и болезненные травмы локтя.