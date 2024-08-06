Вот 8 самых опасных дисциплин на Олимпийских играх

Испытание тела на пределе человеческих возможностей неизменно приводит к травмам, даже на Олимпийских играх. Армянский тяжелоатлет вывихнул локоть, французский гимнаст сломал ногу, трое велосипедистов ломали кости в авариях – и список можно продолжать.

На летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне зафиксировали 1361 травму, то есть почти 129 травм на 1000 спортсменов. 96 было в Пекине четырьмя годами ранее. Соревнования такого уровня по своей сути являются рискованными. Но некоторые дисциплины рискованные больше, чем другие, и травмируют больше спортсменов.

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Список самых опасных видов спорта на летних Олимпиадах

Бокс – один из самых рискованных видов спорта на Играх, даже несмотря на то, что мужчины не носят шлемов с Рио-2016. Хотя риск травмы во время боя относительно низкий, кроме синяков и порезов, бойцам приходится беспокоиться о долгосрочных последствиях. Удары в челюсть могут вызвать сотрясение мозга, увеличить риск хронической травматической энцефалопатии, дегенеративного заболевания мозга и прочее.

– один из самых рискованных видов спорта на Играх, даже несмотря на то, что мужчины не носят шлемов с Рио-2016. Хотя риск травмы во время боя относительно низкий, кроме синяков и порезов, бойцам приходится беспокоиться о долгосрочных последствиях. Удары в челюсть могут вызвать сотрясение мозга, увеличить риск хронической травматической энцефалопатии, дегенеративного заболевания мозга и прочее. Велоспорт. На Играх есть 4 вида: велоспорт на треке в помещении, шоссейные гонки, маунтенбайк и BMX, причем каждая из этих дисциплин является более рискованной, чем предыдущая. Самый высокий уровень травматизма в гонках на BMX, где участники соревнуются на грунтовой трассе, преодолевая прыжки и повороты, и где сравнительно часто случаются переломы и другие серьезные травмы.

На Играх есть 4 вида: велоспорт на треке в помещении, шоссейные гонки, маунтенбайк и BMX, причем каждая из этих дисциплин является более рискованной, чем предыдущая. Самый высокий уровень травматизма в гонках на BMX, где участники соревнуются на грунтовой трассе, преодолевая прыжки и повороты, и где сравнительно часто случаются переломы и другие серьезные травмы. Дайвинг. Большинство дайверов прыгают выше трамплина и входят в воду с грацией, от которой перехватывает дыхание. Но что если что-то идет не так? Неправильный подход или погружение увеличивает риск удара о трамплин или платформу, а погружение с высоты создает дополнительный риск травмы от удара о воду. Прыгун с 10-метровой вышки входит в воду со скоростью почти 56 километров в час, поэтому вода во время столкновения ведет себя больше как твердое тело, чем как жидкость.

Большинство дайверов прыгают выше трамплина и входят в воду с грацией, от которой перехватывает дыхание. Но что если что-то идет не так? Неправильный подход или погружение увеличивает риск удара о трамплин или платформу, а погружение с высоты создает дополнительный риск травмы от удара о воду. Прыгун с 10-метровой вышки входит в воду со скоростью почти 56 километров в час, поэтому вода во время столкновения ведет себя больше как твердое тело, чем как жидкость. Конные соревнования. Участники едут верхом на животных весом более 500 килограммов со скоростью, иногда превышающей 32 километра в час. Малейший просчет может привести к падению всадника, сбить лошадь или остановить прыжок. Международная федерация конного спорта обнаружила, что между 2005 и 2010 годами 5 из каждых 100 всадников падали. Сейчас участники соревнований носят аварийные жилеты, которые надуваются от удара и защищают от раздавливания лошадью.

Некоторые дисциплины рискованные больше, чем другие, и травмируют больше спортсменов / Коллаж 24 Канала фото AP