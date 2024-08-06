Ось 8 найнебезпечніших дисциплін на Олімпійських іграх

Випробовування тіла на межі людських можливостей незмінно призводить до травм, навіть на Олімпійських іграх. Вірменський важкоатлет вивихнув лікоть, французький гімнаст зламав ногу, троє велосипедистів ламали кістки в аваріях – і список можна продовжувати.

На літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні зафіксували 1361 травму, тобто майже 129 травм на 1000 спортсменів. 96 було у Пекіні чотирма роками раніше. Змагання такого рівня за своєю суттю є ризикованими. Але деякі дисципліни ризиковані більше, ніж інші, і травмують більше спортсменів.

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Список найнебезпечніших видів спорту на літніх Олімпіадах

Бокс – один з найризикованіших видів спорту на Іграх, навіть попри те, що чоловіки не носять шоломів з Ріо-2016. Хоча ризик травми під час бою відносно низький, окрім синців і порізів, бійцям доводиться турбуватися про довгострокові наслідки. Удари в щелепу можуть спричинити струс мозку, збільшити ризик хронічної травматичної енцефалопатії, дегенеративного захворювання мозку та інше.

– один з найризикованіших видів спорту на Іграх, навіть попри те, що чоловіки не носять шоломів з Ріо-2016. Хоча ризик травми під час бою відносно низький, окрім синців і порізів, бійцям доводиться турбуватися про довгострокові наслідки. Удари в щелепу можуть спричинити струс мозку, збільшити ризик хронічної травматичної енцефалопатії, дегенеративного захворювання мозку та інше. Велоспорт. На Іграх є 4 види: велоспорт на треку в приміщенні, шосейні гонки, маунтенбайк і BMX, причому кожна з цих дисциплін є більш ризикованою, ніж попередня. Найвищий рівень травматизму у перегонах на BMX, де учасники змагаються на ґрунтовій трасі, долаючи стрибки та повороти, і де порівняно часто трапляються переломи та інші серйозні травми.

На Іграх є 4 види: велоспорт на треку в приміщенні, шосейні гонки, маунтенбайк і BMX, причому кожна з цих дисциплін є більш ризикованою, ніж попередня. Найвищий рівень травматизму у перегонах на BMX, де учасники змагаються на ґрунтовій трасі, долаючи стрибки та повороти, і де порівняно часто трапляються переломи та інші серйозні травми. Дайвінг. Більшість дайверів стрибають вище трампліна і входять у воду з грацією, від якої перехоплює подих. Але що як щось йде не так? Неправильний підхід або занурення збільшує ризик удару об трамплін або платформу, а занурення з висоти створює додатковий ризик травми від удару об воду. Стрибун із 10-метрової вишки входить у воду зі швидкістю майже 56 кілометрів на годину, тож вода під час зіткнення поводиться більше як тверде тіло, ніж як рідина.

Більшість дайверів стрибають вище трампліна і входять у воду з грацією, від якої перехоплює подих. Але що як щось йде не так? Неправильний підхід або занурення збільшує ризик удару об трамплін або платформу, а занурення з висоти створює додатковий ризик травми від удару об воду. Стрибун із 10-метрової вишки входить у воду зі швидкістю майже 56 кілометрів на годину, тож вода під час зіткнення поводиться більше як тверде тіло, ніж як рідина. Кінні змагання. Учасники їдуть верхи на тваринах вагою у понад 500 кілограмів зі швидкістю, що іноді перевищує 32 кілометри на годину. Найменший прорахунок може призвести до падіння вершника, збити коня або зупинити стрибок. Міжнародна федерація кінного спорту виявила, що між 2005 і 2010 роками 5 з кожних 100 вершників падали. Зараз учасники змагань носять аварійні жилети, які надуваються від удару та захищають від розчавлення конем.

Деякі дисципліни ризиковані більше, ніж інші, і травмують більше спортсменів / Колаж 24 Каналу фото AP