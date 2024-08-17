Каким мужчиной стал когда-то "Самый сильный мальчик мира" после отказа от бодибилдинга и диеты

Ричарду Сандраку было всего 8 лет, когда мир называл его "Самым сильным мальчиком". Но впоследствии он отказался от карьеры в бодибилдинге – после лет якобы жестокой диеты.

Которой пришлось придерживаться по приказу отца. Ричард Сандрак прославился в начале 2000-х благодаря своему телосложению и вопреки юному возрасту. Сегодня же он идет по своему собственному пути фитнеса.

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Как сейчас выглядит знаменитый в 2000-х "Маленький Геракл"

Мальчиком Ричард, которого называли "Маленький Геракл", имел строгий режим тренировок и, и мог поднимать вес, в три раза превышающий его собственный. И это еще до того, как он достиг подросткового возраста.

Но общественность забеспокоилась, когда отец начал принуждать его к строгой диете, что привело к нездоровому образу жизни. Позже выяснилось, что процент жира в теле парня не превышал 1, что является опасно низким уровнем и для взрослых.

Тренер и менеджер Фрэнк Джардино заподозрил, что отцовское отношение к сыну граничит с криминальным.

В видео на ютуб-канале History Rewind подробно показали, на каких продуктах Ричард был вынужден жить. И это была действительно жесткая диета: только фрукты, овощи и нежирное мясо. При этом отец "никогда не придерживался диеты и часто ел пиццу на глазах у сына".

Ричард прославился в начале 2000-х, сегодня он идет по собственному пути / Коллаж 24 Канала фото Shutterstock и Inside Edition

Неудивительно, что когда Ричарду исполнилось 11, его отца отправили в тюрьму – за домашнее насилие, потому что он избил свою жену. С тех пор парень разорвал все связи с отцом.

Сейчас Ричарду 31 год, и он все еще большой поклонник спортзала, но уже по другой причине. С 2015 года он работает каскадером в шоу Universal Studios Hollywood Waterworld, и даже имеет амбиции заняться наукой – квантовой психологией для NASA.

Ричард говорит, что очень гордится тем, чего достиг в молодости, но больше не хочет быть частью этого.

Люди пытались сделать меня каким-то выродком природы – есть много детей, которые имеют похожее телосложение. Это не то что я больше не хочу, чтобы люди знали об этом, просто я не хочу застрять в этой жизни,

– подытожил мужчина.

Сейчас Ричард катается на скейте, чтобы поддерживать физическую форму, но больше не занимается бодибилдингом и тем более не сидит на строгих диетах.