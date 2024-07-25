Мужчину в 94 года признали старейшим водителем автобуса в мире: почему он не вышел на пенсию

Книга рекордов Гиннеса сделала запись о самом возрастном водителе автобуса в мире. Таким признали 94-летнего мужчину из американского штата Миннесота.

Джим Оппегард, так его зовут. На момент подтверждения рекорда ему было 93 года. Сейчас уже 94 и он продолжает водить автобусы, чем занимается более половины своей жизни.

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Джим половину жизни водит автобусы и попал в Книгу рекордов

Оппегард на самом деле уже выходил на пенсию – в 65, после 20-летней карьеры водителя городского автобуса. Но дело в том, что на пенсии он очень скучал – и поэтому вскоре возобновил работу. Сейчас он работает в Northstar Bus Lines, водит школьный автобус для детей с особыми образовательными потребностями.

Джим имеет уже трех правнуков, но все же хочет отдавать себя работе. Говорит, она не только дает ему возможность быть занятым, но и зарабатывать дополнительные деньги, которые мужчина направляет на христианское служение, основанное его дочерью в Африке.

Сейчас рекордсмену 94 и он продолжает управлять автобусами / Коллаж 24 Канала фотографий Guinness World Records

Руководитель Джима говорит, что тот является образцовым работником, чрезвычайно безопасным водителем, никогда не болеет и никогда не опаздывает. Джим ежегодно проходит медицинский осмотр и оценку водительских навыков. Кроме этого, мужчина занимается спортом 45 минут ежедневно.

Мне нравится работать, особенно управлять школьным автобусом. Сколько вы знаете людей, которые хотят работать в 94 года?

– говорит Джим.

В автобусе Джиму помогает ассистент, который присматривает за детьми, позволяя водителю сосредоточиться на вождении. Рабочий график включает 3 часа вождения утром, 3 часа перерыва и еще 4 часа вождения после обеда.

Во время перерыва Джим паркуется возле кооперативного дома престарелых, где и живет. И там "некоторые говорят, что я их вдохновляю", – рассказывает Джим. И действительно, чем не достойный пример для вдохновения?