Отдыхать необходимо и полезно. Во-первых, объем вашего внимания ограничен, поэтому, если вы слишком долго занимаетесь одним делом, вы можете начать блуждать. Во-вторых, ваша энергия также ограничена, и если вы не отдыхаете, то усталость может взять верх над вашим телом и разумом. И есть еще много других причин.

Смотрите также Чтобы быть по-настоящему счастливым, возможно, уже пора прекратить это делать

Но не надо думать, что чем больше отдыха, тем лучше. Речь о том, чтобы иметь баланс между временем для продуктивной работы и временем для отдыха. И следует внимательно выбирать, что мы делаем с этим временем.

Сколько свободного времени нужно для счастья

Как сообщает Psychology Today, исследование 2021 года показало, что есть связь между свободным временем и счастьем, и установило его, времени, оптимальное количество.

Иметь менее 2 часов свободного времени в день недостаточно, чтобы быть счастливым. Участники, которые имели меньше, сообщали о более высоком уровне стресса, то есть просто были слишком заняты работой, поручениями, детьми или другими делами.

чтобы быть счастливым. Участники, которые имели меньше, сообщали о более высоком уровне стресса, то есть просто были слишком заняты работой, поручениями, детьми или другими делами. Лучше всего же иметь от 2 до 5 часов свободного времени ежедневно. Но не стоит превышать это количество регулярно, поскольку люди испытывают определенную радость от того, что они продуктивны, но это ощущение теряется, когда они проводят целый день в релаксе.

Нужно иметь баланс между временем для продуктивной работы и временем для отдыха / Фото pvproductions@freepik

Сколько свободного времени нужно для производительности

Важно соблюдать рабочее время, но это не означает, что вы должны работать все эти часы подряд, то есть без перерыва. Стоит делать перерывы в 5 минут после выполнения задания, особенно если оно требует много энергии или концентрации.

По данным Мичиганского государственного университета, люди, которые отходят на несколько минут от работы, повышают свою производительность и удовлетворенность работой. А также перерывы преодолевают усталость от принятия решений, улучшают фокус, усиливают творческий потенциал.

Лучше всего иметь от 2 до 5 часов свободного времени ежедневно / Фото stockking@freepik

Как использовать свое свободное время

В том же исследовании говорится, что важно не только делать перерывы, но и использовать их правильно. В общем, 2 аспекта являются фундаментальными в использовании нашего свободного времени.

Первый: когда свободное время используют более продуктивно, например, играя в командные виды спорта или занимаясь волонтерством, 5 и более часов в день могут поддерживать или даже повышать уровень счастья.

когда свободное время используют более продуктивно, например, играя в командные виды спорта или занимаясь волонтерством, 5 и более часов в день могут поддерживать или даже повышать уровень счастья. Второй: свободное время, проведенное в общении с другими, имеет такой же положительный эффект, тогда как проведение 5 и более часов свободного времени в одиночестве может снизить уровень счастья.

Это означает, что свободное время является лучшим, когда мы делимся им с другими, когда мы используем его для того, чтобы больше двигаться, узнавать что-то новое или делать что-то хорошее для других.

Конечно, вы можете использовать свое время, чтобы посмотреть любимый сериал, немного почитать или вздремнуть. Но эти уединения не должны занимать большинство часов вашего свободного времени.