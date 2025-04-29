Японцы предлагают крутой метод преодоления цифровой тревожности – Шинрин Йоку
- Цифровая тревожность возникает из-за влияния социальных сетей и технологий.
- Shinrin Yoku, или "лесное купание" – это японский метод борьбы с цифровой тревожностью.
- Метод предполагает отключение от технологий и проведение времени в природных местах.
Никому не нужна тревожность вообще, не говоря о ее новых формах. Поэтому стоит рассмотреть и этот японский метод, способный помочь уменьшить цифровую тревожность.
Которая, к сожалению, становится все более распространенной. Этот метод называется Shinrin Yoku (Шинрин Йоку), и он обещает спокойствие и умиротворение, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Что такое цифровая тревожность
Доктор философии Паула Дурлофски пишет, что цифровая тревожность несколько отличается от других форм, которые часто связаны с трудностями из-за боязни неопределенности. Она связана с нашим использованием технологий и привычками в социальных сетях.
- Примером цифровой тревожности является стресс, вызванный негативным взаимодействием через текстовое сообщение или пост в соцсетях.
- Также это чувство неадекватности, безнадежности, страх потерять что-то важное и зависть, возникающие из-за потребления контента соцсетей.
- А еще это чувство одиночества и социальной изоляции из-за проведения слишком длительного времени перед экранами.
Коротко говоря, это то, что происходит, когда социальные сети начинают негативно влиять на нашу жизнь, усиливая тревогу. И это форма тревоги, которая может усиливаться, когда нас разлучают с нашими телефонами.
Shinrin Yoku помогает бороться с цифровой тревожностью
Тревожность – распространенное явление, но нет необходимости смириться с ней, тем более позволить ей появляться в новых формах. Так вот, Шинрин Йоку – это способ бороться с цифровой тревожностью, а также с общей тревогой, стрессом, выгоранием и тому подобное.
- Shinrin Yoku переводится как "лесное купание", и суть его – в контакте с природой, проведении времени в лесу, горах, парке или саду. Бесспорно, при этом отключившись от телефонов и технологий, чтобы восстановить связь с собой и научиться быть спокойным.
- Метод заключается в использовании любого свободного времени, чтобы отключиться от экранов, уведомлений, новостей, сообщений, думскроллинга и технологий в целом. На это свободное время следует искать естественные места, где можно расслабиться, немного заземлиться и иметь моменты покоя – чтобы побыть в стороне от информационной бомбардировки.
- Лучшим вариантом является поход в лес, но Шинрин Йоку можно практиковать и в садах, в других местах с растениями, ища прямого контакта тела с землей (разуться и походить по траве несколько минут или прилечь позагорать в саду).
Но даже если посещать природные места проблематично, положительное влияние через Шинрин Йоку все же можно почувствовать – если озеленять дом и рабочее пространство. Здесь главное – желание.