Японці пропонують крутий метод подолання цифрової тривожності – Шінрін Йоку

Нікому не потрібна тривожність взагалі, не кажучи про її нові форми. Тож варто розглянути й цей японський метод, здатний допомогти зменшити цифрову тривожність.

Яка, на жаль, стає все більш поширеною. Цей метод називається Shinrin Yoku (Шінрін Йоку), і він обіцяє спокій та умиротворення, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Що таке цифрова тривожність

Докторка філософії Паула Дурлофскі пише, що цифрова тривожність дещо відрізняється від інших форм, які часто пов'язані з труднощами через острах невизначеності. Вона пов'язана з нашим використанням технологій і звичками в соціальних мережах.

Прикладом цифрової тривожності є стрес , спричинений негативною взаємодією через текстове повідомлення чи пост у соцмережах.

, спричинений негативною взаємодією через текстове повідомлення чи пост у соцмережах. Також це почуття неадекватності, безнадійності, страх втратити щось важливе і заздрість, що виникають через споживання контенту соцмереж.

втратити щось важливе і заздрість, що виникають через споживання контенту соцмереж. А ще це почуття самотності та соціальної ізоляції через проведення занадто тривалого часу перед екранами.

Коротко кажучи, це те, що відбувається, коли соціальні мережі починають негативно впливати на наше життя, посилюючи тривогу. І це форма тривоги, яка може посилюватися, коли нас розлучають з нашими телефонами.

Японський метод Shinrin Yoku (Шінрін Йоку) обіцяє спокій та умиротворення / Фото pvproductions@freepik

Shinrin Yoku допомагає боротися з цифровою тривожністю

Тривожність – поширене явище, але нема потреби змиритися з нею, тим більше дозволити їй з'являтися в нових формах. Так от, Шінрін Йоку – це спосіб боротися з цифровою тривожністю, а також із загальною тривогою, стресом, вигоранням тощо.

Shinrin Yoku перекладається як "лісове купання", і суть його – у контакті з природою, проведенні часу в лісі, горах, парку або саду. Безперечно, при цьому відключившись від телефонів і технологій, щоб відновити зв'язок з собою і навчитися бути спокійним.

і суть його – у проведенні часу в лісі, горах, парку або саду. Безперечно, при цьому відключившись від телефонів і технологій, щоб відновити зв'язок з собою і навчитися бути спокійним. Метод полягає у використанні будь-якого вільного часу, щоб відключитися від екранів, сповіщень, новин, повідомлень, думскролінгу і технологій загалом. На цей вільний час слід шукати природні місця, де можна розслабитися, трохи заземлитися і мати моменти спокою – щоб побути осторонь від інформаційного бомбардування.

щоб відключитися від екранів, сповіщень, новин, повідомлень, думскролінгу і технологій загалом. На цей вільний час слід шукати природні місця, де можна розслабитися, трохи заземлитися і мати моменти спокою – щоб побути осторонь від інформаційного бомбардування. Найкращим варіантом є похід до лісу, але Шінрін Йоку можна практикувати й у садах, в інших місцях з рослинами, шукаючи прямого контакту тіла з землею (роззутися і походити по траві кілька хвилин або прилягти позасмагати в саду).

Та навіть якщо відвідувати природні місця проблематично, позитивний вплив через Шінрін Йоку все ж можна відчути – якщо озеленювати дім та робочий простір. Тут головне – бажання.