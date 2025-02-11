Эта техника может помочь вам преодолеть тревогу за считанные минуты, утверждает социолог из Гарвардского университета. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Как распознать тревогу

Тревога может быть коварной – вы замечаете физические симптомы, но не осознаете, что причиной является стресс. Постоянная головная боль, тошнота, боль в мышцах и так далее – все это может быть не физическим заболеванием, а реакцией на стресс.

Вегетативная нервная система, которая регулирует сердцебиение и дыхание, также запускает реакцию "бей или беги" во время опасности. Когда тревога охватывает вас, эта система активируется, что как раз и приводит к головной боли, боли в желудке или одышке.

И чем больше вы сосредотачиваетесь на этих ощущениях, тем интенсивнее они становятся, создавая цикл стресса. Со временем это может стать непреодолимым, что мешает жить повседневной жизнью без постоянного волнения.

Техника KIST может помочь вам преодолеть тревогу за считанные минуты / Фото freepik

Вот хорошая техника для преодоления тревоги и всего на 5 минут

Социолог Марта Бек, которая закончила Гарвард, определила простой, но мощный прием для управления тревогой. Ее техника – это KIST (Kind Internal Self-Talk), и вот как ею пользоваться.

Вместо того, чтобы сопротивляться или подавлять негативные эмоции, следует поощрять заботу о себе и сострадание. KIST акцентирует на том, чтобы отвечать себе добротой, особенно в дни, когда вы чувствуете себя не в своей тарелке.

о себе и сострадание. KIST акцентирует на том, чтобы отвечать себе добротой, особенно в дни, когда вы чувствуете себя не в своей тарелке. Надо определить часть себя, которая испытывает тревогу, и представить как испуганного ребенка или раздразненное животное. Далее делайте медленные, глубокие вдохи и мягко успокаивайте его: "Ты в безопасности", "Я с тобой", "С нами все будет хорошо".

"Ты в безопасности", "Я с тобой", "С нами все будет хорошо". Говорите к этой части себя так, будто это кто-то другой, кто нуждается в утешении. Говорите спокойным, заботливым тоном, пока не почувствуете, что напряжение спадает.

Этот метод важен, потому что он не просто успокаивает тревогу, а меняет то, как вы реагируете на нее. Вместо того чтобы закручиваться по спирали тревоги, вы перенаправляете фокус на надежду, устойчивость и ощущение спокойствия.

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