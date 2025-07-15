Но это миф, якобы римляне носили только легенькие туники и тоги. Кроме того, легионеры воевали в краях с очень разным климатом, и должны были защищать себя от дождей и холодов, пишет 24 Канал.

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Как штаны победили Рим?

Древние римляне ходили без штанов и прекрасно себя чувствовали, рассказывают в Atlas Obscura. Средиземноморский климат позволял им такую роскошь, как легкая одежда. Но это действительно была немного роскошь – особенно тоги, что были скорее официальной одеждой богатых граждан.

Штаны же твердо ассоциировались с варварами – а их изображали и описывали только как злых, агрессивных, некрасивых и глупых. Говорят, как-то одного римлянина оправдали в суде с аргументом: "Да он же варвар, что с него взять – вон, гляньте, в штанах ходит". Почему-то тогда это считали смягчающим обстоятельством.

– а их изображали и описывали только как злых, агрессивных, некрасивых и глупых. Говорят, как-то одного римлянина оправдали в суде с аргументом: "Да он же варвар, что с него взять – вон, гляньте, в штанах ходит". Почему-то тогда это считали смягчающим обстоятельством. Итак, пропаганда была эффективной, и хотя удобство штанов в Риме признавали, надевать их долгое время не хотели. Более того, в 397 году императорский дом издал официальный запрет носить в Риме штаны, а заодно и на сапоги. Наказание за нарушение установили строгое – вечное изгнание.

носить в Риме штаны, а заодно и на сапоги. Наказание за нарушение установили строгое – вечное изгнание. Но не воспринимайте это за какую-то выходку – это было очень продуманное действие: штаны и сапоги воспринимали как униформу, военную форму, а значит этим запретом из Вечного Города попытались убрать "нестабильный элемент" – наемников, которые могли бунтовать и угрожать гражданам.

Через 13 лет после издания запрета вестготы Алариха ворвались в Рим и разграбили его. Кажется, с тех пор о проблемах со штанами больше никто не вспоминал. А через каких-то сто лет вдруг оказалось, что штаны победили – и стали частью официальной униформы двора. Ученые до сих пор не объяснили, как так произошло – может, просто потому, что штаны действительно удобны.

В Риме действительно любили туники, но легионеры заботились о более мощной защите / Коллаж 24 Канала фото North Wind и National Trust

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Чем защищались легионеры Рима от дождей и морозов?

Что касается армии, то, конечно, и без штанов римские военные почти без проблем строили империю для Вечного Города. Напомним, они захватили Галлию, Германию и часть Британии с совсем не теплым климатом. Как они защищались там от дождя, холода, и даже снега?

Во-первых, как пишет Imperium Romanum, у них были тяжелые плащи – чуть более легкие паэнулы с капюшонами и очень тяжелые сагумы. Их пропитывали животным воском, поэтому плащи были очень устойчивыми к воде.

– чуть более легкие паэнулы с капюшонами и очень тяжелые сагумы. Их пропитывали животным воском, поэтому плащи были очень устойчивыми к воде. Также легионеры защищали шею платками, носили теплые шитые или вязаные носки (родственники присылали такие в Британию, о чем свидетельствуют найденные письма) и обматывали икры тканью против мороза.

Но, согласитесь, со штанами было бы удобнее. Вот и римские солдаты так подумали – сначала осторожно, а дальше все чаще и чаще. В конце концов, они адаптировались к более прохладным погодным условиям и часто использовали для этого местные решения – может, с отвращением, кто знает, но все же они оказались в штанах.