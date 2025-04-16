Брать больший вес или делать больше повторений: профессор объяснил распространенную дилемму силовых тренировок

Это самая распространенная дилемма в силовых тренировках – браться поднимать больший вес или начинать делать больше повторений. Какой из вариантов является лучшим для наращивания мышц?

На этот вопрос ответил спортсмен и профессор из Канады Лейн Нортон. 24 Канал со ссылкой на GQ перескажет его объяснения.

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Что лучше, чтобы нарастить мышцы – больший вес или больше повторений

Лейн Нортон – тяжелоатлет и доктор философии. И он говорит, что хотел бы видеть правильным выбором тренировки с весом. Но не все так просто.

Дискуссии уже более 15 лет продолжаются вокруг этого. Потому что первая литература о силовых тренировках и тренировках на сопротивление "не очень хорошо выполнила свою работу", объяснил Нортон. Исследования того времени имели ограниченную научную ценность.

Между тем недавно в Университете Макмастера ученые доказали, что малые веса почти так же эффективно, как и большие, способствуют росту мышц и синтезу мышечного белка в конце тренировки.

Проще говоря, необязательно поднимать сверхтяжелый вес, чтобы нарастить мышцы, и с более легкими весами вы можете достичь той же цели – если вы "чувствуете вес" тяжелым настолько, что не сможете поднять его еще несколько раз до истощения.

Что лучше – браться поднимать больший вес или начинать делать больше повторений / Фото _who165261@vecteezy

Десятилетия было распространено мнение, что малое количество повторений лучше подходит для силовых тренировок, среднее (это от 6 до 15) – для наращивания мышц, а большое – для тренировки выносливости. Нортон сам когда-то советовал это.

Однако, с точки зрения Нортона, наука изменила понимание ситуации и она теперь ясна: нет статистически значимой разницы между большими весами для малых повторений и малыми весами для больших повторений, когда состояние "почти истощения" одинаковое.

Хотя есть и нюансы. Например, если доводить до истощения легкими весами, то общее время тренировки будет гораздо длиннее, что может не соответствовать стремлению современных людей к коротким и эффективным занятиям. И все же именно истощение является ключевым.

Честно говоря, большинство людей, которые посещают тренажерный зал, вероятно, выполняют неправильный объем работы, потому что их тренировки не приближаются к истощению,

– говорит Нортон.

Поэтому важно работать с тренером, который подберет правильный именно для вас баланс между повторениями и нагрузками.