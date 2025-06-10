Ученые объяснили, полезно ли заниматься спортом ежедневно, или вредно
- Регулярные тренировки формируют привычку и дают лучшие результаты, но важно делать перерывы для восстановления мышц.
- В дни отдыха следует при этом оставаться активным, выбирая хотя бы лестницу вместо лифта.
Занятия спортом необходимы для здоровья, в этом нет сомнений. Но нужно ли делать это каждый день?
ВОЗ советует заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, но есть исследования, которые советуют это количество сделать гораздо больше. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.
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Действительно ли нужно заниматься физическими упражнениями ежедневно
Регулярные тренировки формируют привычку и дают лучшие результаты, но это само по себе не означает, что это надо обязательно делать каждый день. Более того, очень важно делать между тренировками перерывы.
Такой отдых помогает восстановиться и предотвращает усталость мышц. А еще позволяет мышцам адаптироваться, что необходимо для их постепенного развития. Но сколько этих перерывов должно быть? Healthline пишет, что:
- 1 день отдыха в неделю является очень желательным.
- 2 дня – вполне нормально.
- 3 уже может быть много, но не для всех – здесь надо учитывать индивидуальные особенности.
- Так что идеально тренироваться 4 – 6 дней в неделю.
Эксперты также говорят, что не следует проводить 2 интенсивные тренировки подряд и не следует тренировать одну и ту же группу мышц без дня отдыха. Однако дней отдыха не должно быть много, и они не должны быть полностью лишены активности.
Как оставаться активным в дни отдыха? Вот советы:
- Если есть возможность пойти по лестнице – идите по лестнице. Конечно, 20 этажей не очень удобно подниматься, и приходить на работу потным не лучшая идея. Но сознательный выбор лестницы вместо лифта – это отличный выбор физической активности в вашей рутине.
- Выходите на прогулку, обычная ходьба является прекрасным упражнением, которое добавляет энергии, выносливости, и сжигает калории. Даже походить несколько минут в течение рабочего дня – это хорошо, потому что может снизить уровень стресса, восстановить энергию и сосредоточенность.
- Танцуйте. Это замечательная физическая нагрузка, которая помогает поддерживать здоровье тела, мозга и сердца. И всего за несколько минут в день. Вы можете делать это дома, даже не оставляя других дел, например уборки или мытья посуды.
- Если вы водитель, паркуйтесь дальше. Оставляйте машину за несколько кварталов от места назначения, чтобы немного увеличить свое количество дневных шагов. Только не забудьте выйти из дома заблаговременно, чтобы никуда не опоздать.