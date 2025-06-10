Науковці пояснили, чи корисно займатися спортом щодня, а чи на шкоду
- Регулярні тренування формують звичку і дають кращі результати, але важливо робити перерви для відновлення м'язів.
- У дні відпочинку слід при цьому залишатися активним, вибираючи бодай сходи замість ліфта.
Заняття спортом необхідні для здоров'я, у цьому немає сумнівів. Але чи потрібно робити це щодня?
ВООЗ радить займатися фізичними вправами щонайменше 150 хвилин на тиждень, але є дослідження, які радять цю кількість зробити набагато більшою. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.
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Чи дійсно потрібно займатися фізичними вправами щодня
Регулярні тренування формують звичку та дають кращі результати, але це само по собі не означає, що це треба обов'язково робити щодня. Ба більше, дуже важливо робити між тренуваннями перерви.
Такий відпочинок допомагає відновитися і запобігає втомі м'язів. А ще дозволяє м'язам адаптуватися, що необхідно для їхнього поступового розвитку. Але скільки цих перерв має бути? Healthline пише, що:
- 1 день відпочинку на тиждень є дуже бажаним.
- 2 дні – цілком нормально.
- 3 вже може бути забагато, але не для всіх – тут треба враховувати індивідуальні особливості.
- Тож ідеально тренуватися 4 – 6 днів на тиждень.
Експерти також кажуть, що не слід проводити 2 інтенсивні тренування поспіль та не слід тренувати одну і ту саму групу м'язів без дня відпочинку. А проте днів відпочинку не має бути багато, і вони не мають бути повністю позбавленими активності.
Як залишатися активним у дні відпочинку? Ось поради:
- Якщо є можливість піти сходами – підіть сходами. Звісно, 20 поверхів не дуже зручно підійматися, та й приходити на роботу спітнілим не найкраща ідея. Але свідомий вибір сходів замість ліфта – це чудовий вибір фізичної активності у вашій рутині.
- Виходіть на прогулянку, звичайна ходьба є чудовою вправою, яка додає енергії, витривалості, та спалює калорії. Навіть походити декілька хвилин протягом робочого дня – це добре, бо може знизити рівень стресу, відновити енергію та зосередженість.
- Танцюйте. Це чудове фізичне навантаження, яке допомагає підтримувати здоров'я тіла, мозку та серця. І усього за кілька хвилин на день. Ви можете робити це вдома, навіть не полишаючи інших справ, як-от прибирання або миття посуду.
- Якщо ви водій, паркуйтеся далі. Залишайте машину за кілька кварталів від місця призначення, щоб трохи збільшити свою кількість денних кроків. Тільки не забудьте вийти з дому завчасно, щоб нікуди не запізнитися.