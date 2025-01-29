Цифра впечатляет: спасатель из ГСЧС рассказал, сколько весит его снаряжение

Украинские чрезвычайники ежедневно спасают жизни людей, работая в самых экстремальных условиях. Думали ли вы когда-то, какой груз они несут –причем в буквальном смысле?

Спасатель с ником vladislav_kholosha в тиктоке рассказал и показал, сколько весит его снаряжение. От минимального до максимального, как заметил 24 Канал.

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Вот какой вес у снаряжения спасателей

Работа спасателя требует незаурядной физической выносливости. Один из сотрудников ГСЧС Украины в своем видео в социальных сетях подробно объяснил, сколько весит его снаряжение.

Сначала он показал свой базовый вес в одежде – это 95 килограммов.

в одежде – это 95 килограммов. Далее в зимний период добавляется утеплитель, а в стандартную одежду на выезды уже добавляют фонарь, аптечку, пожарный пояс, карабин и топор. И так его общий вес достигает 112 килограммов.

уже добавляют фонарь, аптечку, пожарный пояс, карабин и топор. И так его общий вес достигает 112 килограммов. Для работы в задымленной среде нужны аппараты на сжатом воздухе, что добавляет еще веса, так что тот возрастает до 126 килограммов.

Но и это еще не все.

В каком снаряжении работают украинские спасатели в чрезвычайных ситуациях: смотрите видео vladislav_kholosha

Для защиты от опасных условий часто приходится использовать бронезащиту, а это доводит вес до 135 килограммов. А если брать рукавные линии, в частности 2 стандартные 51-ши рукава, то спасатель уже будет весить 147 килограммов.

В результате получается, что каждый спасатель в Украине носит на себе снаряжение на более чем 50 килограммов,

– подытожил мужчина в видео.

Этот показатель поражает, согласитесь, и наглядно демонстрирует, насколько сложной является работа спасателя в экстремальных условиях. Эти люди, которые ежедневно рискуют ради нас, работают еще и с невероятной нагрузкой.