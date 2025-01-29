Рятувальник із ніком vladislav_kholosha у тіктоці розповів і показав, скільки важить його спорядження. Від мінімального до максимального, як зауважив 24 Канал.

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Ось яка вага у спорядження рятувальників

Робота рятувальника вимагає неабиякої фізичної витривалості. Один зі співробітників ДСНС України у своєму відео в соціальних мережах детально пояснив, скільки важить його спорядження.

Спочатку він показав свою базову вагу в одязі – це 95 кілограмів.

в одязі – це 95 кілограмів. Далі у зимовий період додається утеплювач, а в стандартний одяг на виїзди уже додають ліхтар, аптечку, пожежний пояс, карабін та сокиру. І так його загальна вага сягає 112 кілограмів.

уже додають ліхтар, аптечку, пожежний пояс, карабін та сокиру. І так його загальна вага сягає 112 кілограмів. Для роботи в задимленому середовищі потрібні апарати на стисненому повітрі, що додає ще ваги, тож вона зростає до 126 кілограмів.

Але і це ще не все.

У якому спорядженні працюють українські рятувальники у надзвичайних ситуаціях: дивіться відео vladislav_kholosha

Для захисту від небезпечних умов часто доводиться використовувати бронезахист, а це доводить вагу до 135 кілограмів. А якщо брати рукавні лінії, зокрема 2 стандартні 51-ші рукави, то рятувальник вже важитиме 147 кілограмів.

У результаті виходить, що кожен рятувальник в Україні носить на собі спорядження на понад 50 кілограмів,

– підсумував чоловік у відео.

Цей показник вражає, погодьтеся, і наочно демонструє, наскільки складною є праця рятувальника в екстремальних умовах. Ці люди, які щодня ризикують заради нас, працюють ще й з неймовірним навантаженням.