Ведь бессонница как минимум раздражает, а как максимум – вредит. 24 Канал благодаря GQ расскажет, как стать на правильный путь.

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Вот привычки, от которых следует отказаться, если вас мучает бессонница

Бессонница, говорит статистика, хронически поражает до 10% людей, и ничто не указывает на то, что этот показатель в ближайшее время уменьшится.

Против бессонницы есть тысячи советов – установление режима сна, отказ от смартфона перед сном и так далее. Они эффективны, но помогают, к сожалению, не всем.

Поэтому рассмотрите несколько факторов, о которых вы могли раньше не задумываться – пока они вредили вашему сну. Уберите их, и ситуация действительно может улучшиться.

Бессонница раздражает и вредит нам, но мы можем кое-что сделать, чтобы ему противостоять / Фото gpointstudio@freepik

Вы ложитесь спать слишком рано. Это когда после нескольких бессонных ночей вы решаете лечь спать как можно раньше, хотя и не хотите спать. Это обычно не работает, и вы просто болтаетесь в постели, испытывая лишний стресс. Лучше подождать, пока вы таки захотите спать, и только тогда ложиться.

Это когда после нескольких бессонных ночей вы решаете лечь спать как можно раньше, хотя и не хотите спать. Это обычно не работает, и вы просто болтаетесь в постели, испытывая лишний стресс. Лучше подождать, пока вы таки захотите спать, и только тогда ложиться. Вы игнорируете будильник утром. Вам может казаться, что вы выигрываете несколько дополнительных минут, но на самом деле вы проигрываете, только усиливая бессонницу. Ведь в эти дополнительные минуты мы получаем некачественный сон, что заставляет нас чувствовать себя даже более уставшими после пробуждения.

Вам может казаться, что вы выигрываете несколько дополнительных минут, но на самом деле вы проигрываете, только усиливая бессонницу. Ведь в эти дополнительные минуты мы получаем некачественный сон, что заставляет нас чувствовать себя даже более уставшими после пробуждения. Вы слишком много дремлете. Дремота полезна в умеренном количестве, но мы склонны ее затягивать, и тогда позже наш организм не будет готов к ночному сну. Рекомендуемая продолжительность дремоты составляет 20 – 30 минут.

Дремота полезна в умеренном количестве, но мы склонны ее затягивать, и тогда позже наш организм не будет готов к ночному сну. Рекомендуемая продолжительность дремоты составляет 20 – 30 минут. Вы отменяете планы. Это когда вы после работы спешите домой, чтобы лечь на диван, отменяя все остальные планы. Да, случается, когда это необходимо, но это не должно стать привычкой. Потому что тренировки, прогулки, встречи с друзьями и в целом общение помогают нам улучшить самочувствие и повысить качество сна.

Если мы хотим спать крепко и стабильно, мы должны отказаться от всех этих привычек в течение дня. Потому что, да, часто то, что мы делаем днем, имеет большее влияние на сон, чем то, что мы, собственно, делаем перед самым сном.