"Мне отказывали из-за размера, теперь я похудел на 116 килограммов": история этого мужчины поражает

Д'Анджело Саваж стал персональным фитнес-тренером – после того, как сбросил огромное количество килограммов собственного веса. В инстаграме он поделился видео со своим невероятным преображением.

Парень утверждает, что люди его не принимали его из-за его размера. И теперь выставил напоказ свою потрясающую трансформацию.

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Мужчина сбросил невероятные 116 килограммов и теперь потрясающе выглядит

Видео Д'Анджело Саважа демонстрирует его невероятный путь к похудению, в конце которого он стал личным фитнес-тренером. В своей биографии мужчина с гордостью отметил, что сбросил колоссальные 116 килограммов. То есть с веса в 195 килограммов – до 79.

Эта трансформация принесла ему более 64 000 подписчиков, и поклонники явно в восторге от его успехов. Обнародованное в сети видео начинается с зеркального селфи с обнаженной грудью, сделанного в самой тяжелой точке истории.

"Извини, что ты не в моем вкусе", – гласит надпись на экране. Уже следующий снимок фиксирует первые дни тренировок, но надпись – "все еще нет". Трансформация набирает обороты, третий кадр показывает довольного Д'Анджело, но все еще – "нет".

Трансформация мужчины со 195 до 79 килограммов: смотрите видео и фото dangeloliftz

А вот в свежих сценах, где полностью измененный Д'Анджело упражняется в спортзале, о "нет" уже и речи нет. Вот один из типичных комментариев к видео:

Это реально! Вы выглядите потрясающе, и вы являетесь удивительным свидетельством того, что ум, тело и дух могут сделать с упорным трудом и верой! Большое уважение и восхищение!

Относительно своей диетической стратегии Д'Анджело написал, что "очистил тело и душу", и что именно на этом базируется вся его программа.