Действительно, татуировки могут много значить для людей. Иногда люди могут потратить на них несколько сотен гривен, тогда как другие с радостью отдадут всё за то, чтобы превратить свое тело в художественное полотно.

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Зататуированный мужчина рассказал, сколько ему это все стоило

Один мужчина рассказал, сколько он потратил на татуировки около 60% своего тела. Артур О Урсо из Бразилии в целом довольно откровенный в своих соцсетях.

Итак, он говорит, что потратил 40 000 долларов на татуировки. Почему он на это согласился? Потому что убежден, что его татуировки имеют особое значение.

Каждая татуировка имеет особое значение, историю, которую я ношу с собой. Мои татуировки отражают мой духовный путь, они являются символами защиты и силы,

– объяснил мужчина.

Например, надпись "свободная любовь" (Amor Livre) на его теле отражает его жизненную философию и убеждения относительно отношений.

Артур О Урсо из Бразилии покрывает свое тело тату за бешеные деньги / Коллаж 24 канала фото arthurourso

Возможно, это стало дополнительным фактором, почему он столкнулся с критикой в социальных сетях. Но все же защищает свой художественный и жизненный выбор.

"Я свободен. У меня много любовей", – настаивает он. У бразильца более 200 000 подписчиков в инстаграме, и там он делится своей жизнью как мужчина нескольких женщин.