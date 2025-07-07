7 июля, 14:11
Как избавиться от похмелья быстро и просто: ешьте эти 7 продуктов и возвращайтесь к жизни
Основні тези
- Для быстрого облегчения похмелья можно употреблять бульон из костей, смузи, бананы, яйца, авокадо, тост и имбирный чай.
- Эти продукты помогают восстановить электролиты, увлажнить организм и отрегулировать уровень сахара в крови.
Болит голова, тошнит, чувствуете головокружение и другие неприятные симптомы? Что ж, если вы вчера активно потребляли алкоголь, то "поздравляем" – вы столкнулись с похмельем.
Хорошая новость – это не смертельно. Лучшим решением было бы вернуться во времени и не перегибать палку, но пока мы этого делать не научились, стоит обратить внимание на определенную еду. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.
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Еда против похмелья: вот 8 доступных и действенных продуктов
- Бульон из костей. С его помощью можно избавиться от боли в мышцах после злоупотребления алкоголем. Он содержит калий, кальций и магний, помогающие восстановить электролиты и увлажнить организм. А желе и коллаген успокоят слизистую желудка и облегчат пищеварение.
- Смузи. Здесь придется потерпеть шум блендера, но с ним организм вернет жидкость, электролиты и питательные вещества. Смузи отрегулирует водный баланс организма и уровень сахара в крови.
- Бананы. Они помогают восстановить уровень калия и содержат диетические волокна, которые поддерживают естественное пищеварение.
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- Яйца. Это отличный источник витаминов группы B, которые отвечают за выработку энергии. Они также богаты аминокислотой цистеин, которую организм использует для производства антиоксиданта глутатиона, который может улучшить ваше состояние во время похмелья.
- Авокадо. Это еще один продукт, богатый калием, в котором так нуждается организм в состоянии похмелья. Авокадо также помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что уменьшает головную боль. Плюс ощущение сытости облегчит тошноту.
- Тост. Нет, не тот – это мы про поджаренный хлеб. Ваш рот может казаться сухим, пока вы жуете тост, но он является давним и проверенным средством против похмелья. Его углеводы помогают регулировать уровень сахара в крови.
- Имбирный чай. Имбирь содержит природные компоненты гингерол и шогаол, которые успокаивают мышцы желудка и регулируют пищеварительную систему. Это означает – ослабление тошноты. Также этот чай повышает чувствительность к инсулину, помогая регулировать сахар.