Ученые и медики провели немало исследований. Их интересовало то, что и нас сейчас, – есть ли определенные напитки, которые нельзя смешивать. Многие убеждены, что микширование разного алкоголя однозначно повлечет плохое самочувствие. 24 Канал со ссылкой на ARK Behavior Health расскажет, какие напитки действительно не стоит смешивать.

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Похмелье из-за различных конгенеров

В разных видах алкоголя содержатся различные конгенеры.

Что такое конгенеры Речь идет о побочных продуктах брожения, которые способны усилить похмелье. Они встречаются в темных напитках: Речь идет о побочных продуктах брожения, которые способны усилить похмелье. Они встречаются в темных напитках: виски, коньяке, красной текиле.

И если смешивать различные напитки с высоким содержанием этих конгенеров, то вы можете перегрузить печень. Как следствие – на следующий день вас ожидает безумное похмелье. Также вы можете чувствовать тошноту и головокружение.

Какие напитки нельзя смешивать

Начнем с напоминания об ответственном потреблении. Если не перебирать лишнего, то можно будет минимизировать негативные последствия. Также стоит позаботиться о тех напитках, которые вы миксуете во время отдыха с друзьями, чтобы не было негативных последствий на следующий день. Итак:

Водка с колой или энергетиками

Алкоголь быстро всасывается в кровь в паре с газированными напитками. Результат – быстрое опьянение и сильное похмелье после. Кроме того, кофеиносодержащие энергетики способны замаскировать ощущение опьянения, из-за чего вы можете выпить значительно больше, чем нужно.

Виски с текилой или с ромом

Говорится о напитках с высоким содержанием конгенеров. Если налечь на такой микс, то вы перегрузите вашу печень. Как результат – сильное похмелье, тошнота и головная боль на следующий день.

Вино после крепкого алкоголя

Как известно, в вине содержится много танина и других соединений. И они в паре с крепким алкоголем – водкой или виски – способны вызвать расстройство желудка. Как результат – усложняется метаболизм, возникают проблемы с пищеварением, а также проявляется похмелье.

Пиво после крепкого алкоголя

В определенной степени это миф. Но есть одно "но"... Мы, как правило, пьем пиво в больших количествах. Если после этого еще и беремся к крепкому алкоголю, то мы просто перегружаем наш организм. Как следствие – вздутие, тошнота, а также быстрое опьянение.

Алкоголь с ликерами или сладкими коктейлями

Здесь причина проста. В сладких напитках содержится слишком много сахара. Как следствие – ускоряется обезвоживание, а также резко скачет уровень сахара. И что мы получаем? Усиление похмелья собственными же руками. Также может быть головная боль, слабость и обезвоживание.

Сладкие коктейли обезвоживают организм / Фото senivpetro

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Что делать, чтобы не было похмелья?