Чтобы быть успешным и богатым, нужно получить хорошую работу, иметь хорошую зарплату, разумно обращаться с деньгами и найти способ расти и развиваться со временем. А еще – развить определенные навыки, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Какой же навык является важнейшим для достижения успеха
По словам Бет Хендерсон, эксперта по стартапам из Мельбурна, есть один навык, который может помочь вам добиться успеха в любой работе или карьере, и даже в личной жизни. Чтобы двигаться дальше, каждый, по ее мнению, должен развивать этот навык.
Важнейший навык, который сделает вас успешным в любой работе – это умение взять любую задачу, проблему или неожиданность, что случается на вашем пути, разбить ее на составляющие и определить план действий, как с этим разобраться,
– пишет она.
Составление четкого плана не только помогает вам получить больше порядка в работе, но и расставлять приоритеты и лучше использовать свое время и энергию на то, что действительно поможет вам достичь цели. План также позволяет вам воплощать свои идеи в жизнь и не теряться на этом пути. Создание плана также не позволяет страху сдерживать вас или завязнуть в менталитете "я не могу этого сделать".
Чтобы быть успешным, нужно развить определенные навыки, в частности навык планирования / Фото wavebreakmedia_micro@freepik
Как разработать свой план достижения успеха? Harvard Business Review дает 4 совета:
- Проверяйте свои теории. Вы всегда должны экспериментировать и проверять то, чего вы хотите достичь, чтобы это помогло вам узнать больше и выяснить, что работает, а что нужно изменить.
- Избегайте двусмысленных и запутанных формулировок. Важно не только думать об использовании фраз или слов, которые хорошо звучат или кажутся яркими, но и сосредотачиваться на ясности и понимании того, что вы ищете.
- Откажитесь от жестких форматов. Они могут быть полезными, но и также могут помешать вам находить новые идеи и иметь критическое и творческое мышление, необходимые для развития. Следует не бояться изымать разделы из своего формата, которые больше не работают для вас, или же время от времени создавать новый формат.
- Не прекращайте спрашивать. Ваш план должен побуждать вас к дебатам и дискуссиям, к постоянному диалогу и поиску, поэтому важно продолжать задавать вопросы и подвергать сомнению то, что, по вашему мнению, вы знаете.