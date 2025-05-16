Как ускорить метаболизм и сохранить его активным после 40: ключевые советы
- Метаболизм замедляется с возрастом, но его можно поддерживать активным с помощью правильного питания, физических упражнений и достаточного сна.
- Об этих и других ключевых стратегиях – далее подробно в статье.
Наш метаболизм замедляется с возрастом, да и многие другие факторы влияют на него. Но это не значит, что с этим ничего нельзя сделать.
На самом деле – можно, и сохранять при этом активность на годы и годы. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.
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Как поддерживать метаболизм и не давать ему замедлиться
В общем, метаболизм – это химические процессы в нашем организме, которые обеспечивают его функционирование. Они дают энергию для дыхания, пищеварения, заживления ран и сжигания калорий.
Когда метаболизм работает с правильной скоростью, тело функционирует намного лучше. Но неправильное питание, возраст, стресс и недосыпание могут замедлить метаболизм.
К счастью, есть стратегии, которые могут помочь ускорить метаболизм и поддерживать его в хорошем состоянии. Вот они:
- Потребляйте белок в каждом приеме пищи. Потому что очень важно получать достаточное количество белка в течение дня. Когда вы едите, ваш метаболизм активизируется, а белок помогает поддерживать метаболизм активным и предотвращает потерю мышечной массы.
- Применяйте HIIT. Эти тренировки являются высокоинтенсивными и помогают сжигать больше калорий и наращивать мышцы, что также полезно для метаболизма, поскольку позволяет мышечным клеткам сжигать больше энергии даже в состоянии покоя.
- Поднимайте тяжелые предметы. Это о тренировках с отягощениями, то есть силовые. Они являются лучшим видом упражнений для наращивания мышечной массы. Мышцы же сжигают больше калорий, поэтому это помогает поддерживать активный метаболизм в любом возрасте.
- Больше вставайте в течение дня. Сидеть целый день вредно и может привести к увеличению веса и замедлению метаболизма. Стоит вставать и делать несколько шагов несколько раз в течение дня, даже если недолго. Для этого можно установить будильник или напоминание.
- Не отказывайтесь от острой пищи. Добавление немного остроты в рацион может помочь ускорить метаболизм. Это благодаря капсаицину, который может помочь вам сжечь больше калорий.
- Хорошо высыпайтесь. Недостаток сна имеет много негативных последствий, и один из них – он может замедлить метаболизм. Важно спать 7 – 8 часов каждую ночь, а также обеспечить себе качественный сон.
- Пейте кофе. Кофеин не просто помогает чувствовать себя более бодрым, но и может помочь регулировать процесс переработки жира в организме. И даже может помочь новичкам сжигать больше калорий во время тренировок.