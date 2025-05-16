Як прискорити метаболізм і зберегти його активним після 40: ключові поради

Наш метаболізм сповільнюється з віком, ба й багато інших факторів впливають на нього. Але це не означає, що з цим нічого не можна зробити.

Насправді – можна, і зберігати при цьому активність на роки й роки. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Як підтримувати метаболізм і не давати йому сповільнитися

Загалом, метаболізм – це хімічні процеси в нашому організмі, які забезпечують його функціонування. Вони дають енергію для дихання, травлення, загоєння ран і спалювання калорій.

Коли метаболізм працює з правильною швидкістю, тіло функціонує набагато краще. Але неправильне харчування, вік, стрес і недосипання можуть сповільнити метаболізм.

На щастя, є стратегії, які можуть допомогти прискорити метаболізм і підтримувати його у хорошому стані. Ось вони:

Коли метаболізм працює з правильною швидкістю, тіло функціонує набагато краще / Фото freepik