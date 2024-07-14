Как вести себя мужчинам на первом свидании, чтобы не превратить его в катастрофу

Первое свидание – это всегда волнительный момент, который может задать тон будущим отношениям. Важно произвести хорошее впечатление, быть внимательным и показать себя с наилучшей стороны.

Но как это сделать, чтобы избежать фатальных ошибок? Воспользуемся советами иностранных экспертов, которые помогут провести первое свидание успешно и без лишних трудностей.

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Подготовка к свиданию

Выберите правильное место. По мнению эксперта по этикету Дианы Готтсман, идеальным вариантом для первого свидания являются нейтральные места, где можно спокойно пообщаться без лишних факторов, которые отвлекают внимание – кафе, парк или галерея будут удачным выбором. Forbes приводит ее слова, что атмосфера места должна быть комфортной и не нагружать ваши финансы.

По мнению эксперта по этикету Дианы Готтсман, идеальным вариантом для первого свидания являются нейтральные места, где можно спокойно пообщаться без лишних факторов, которые отвлекают внимание – кафе, парк или галерея будут удачным выбором. Forbes приводит ее слова, что атмосфера места должна быть комфортной и не нагружать ваши финансы. Будьте пунктуальными. Профессиональный коуч по отношениям Мэтью Гусси отмечает, что пунктуальность является одним из первых сигналов уважения к партнерше. Приходите на свидание вовремя или даже чуть раньше – это показывает вашу серьезность. GQ акцентирует на том, что опоздание может создать негативное впечатление уже на старте.

Как подготовиться к свиданию, чтобы избежать фатальных ошибок / Фото freepik

Поведение во время свидания

Слушайте и поддерживайте разговор. Психолог-консультант доктор Терри Орбух советует быть внимательным слушателем и показывать искренний интерес к собеседнику. По ее словам, активное слушание – это не только о молчании, когда говорит другой, но и о поддержке диалога, задавании вопросов и комментировании услышанных мыслей. Psychology Today подтверждает, что это один из наиболее важных аспектов успешной коммуникации на свидании.

Психолог-консультант доктор Терри Орбух советует быть внимательным слушателем и показывать искренний интерес к собеседнику. По ее словам, активное слушание – это не только о молчании, когда говорит другой, но и о поддержке диалога, задавании вопросов и комментировании услышанных мыслей. Psychology Today подтверждает, что это один из наиболее важных аспектов успешной коммуникации на свидании. Избегайте сложных тем. Адам Лоудер, автор книги The Dating Playbook, подчеркивает важность легких приятных тем для разговора во время первого свидания. Отношение к политике, религии или деньгам лучше оставить на более поздние этапы отношений. Elite Daily рекомендует разговаривать о хобби, путешествиях, любимых фильмах или музыке – так вы найдете общие интересы и сможете почувствовать себя комфортнее.

Во время свидания слушайте, поддерживайте разговор и избегайте сложных тем / Фото freepik

Чего избегать

Не используйте телефон. Согласно данным исследования, проведенного Pew Research Center, многим людям не нравится, когда их партнер постоянно пользуется телефоном во время совместного времени. Выключите свой гаджет или по крайней мере сведите к минимуму его использование. Это поможет вам сосредоточиться на разговоре и показать уважение к партнерше.

Согласно данным исследования, проведенного Pew Research Center, многим людям не нравится, когда их партнер постоянно пользуется телефоном во время совместного времени. Выключите свой гаджет или по крайней мере сведите к минимуму его использование. Это поможет вам сосредоточиться на разговоре и показать уважение к партнерше. Не переборщите с алкоголем. Доктор Велси, известный автор и консультант по вопросам отношений, предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя может разрушить даже лучшее первое впечатление. Men's Health рекомендует ограничить количество выпитого до одного или двух бокалов, чтобы оставаться в адекватном состоянии и контролировать свое поведение.

На свидании помните, что искренность и уважение всегда в тренде, независимо от обстоятельств / Фото freepik

Итак, первое свидание – это уникальный шанс познакомиться и заложить основу для дальнейших отношений. Подготовка и правильное поведение во время встречи могут сделать этот опыт незабываемым.

Используйте советы экспертов, выбирайте комфортное место, будьте пунктуальными, внимательными и открытыми к диалогу. И помните: искренность и уважение всегда будут в тренде, независимо от обстоятельств.

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