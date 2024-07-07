Эксперты по вопросам отношений говорят, что есть различные виды измены (не менее 7). Некоторые из них могут быть хуже других, и все они в конце концов вредны. Микроизмена – не худший вид, но стоит ее распознавать и очень желательно – предотвращать ее.

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Что такое микроизмена

Приставка "микро" означает, что микроизмена состоит из небольших или, казалось бы, обычных действий, которые могут происходить иногда непреднамеренно, но все равно является обманом партнера. Choosing Therapy пишет так:

Многие люди могут не считать такое поведение изменой, поскольку оно не связано с сексом, но микроизмены могут нарушать нормы пары, доверие, а также произнесенные или невысказанные границы другим способом.

Примерами микроизмены могут быть лайки на фотографии кого-то другого, флирт за пределами пары, разговоры о своей сексуальной жизни с кем-то другим, построение планов без ведома партнера, сокрытие общения с бывшими и тому подобное.

Чтобы справиться с микроизменой, следует придерживаться нескольких установок / Фото DrazenZigic@freepik

Как справляться с микроизменами в отношениях

По мнению экспертов Choosing Therapy, чтобы справиться с микроизменой, следует придерживаться нескольких установок.