Как наносить духи, чтобы они держались как можно дольше: эксперты дали точные ответы

Даже если вы уже нашли духи, которые вам нравятся, могут возникать ситуации, когда кажется, что их запах недостаточно стойкий. К счастью, в большинстве случаев это легко устранить, позаботившись о правильном способе нанесения духов.

Так как сделать так, чтобы ваш любимый аромат держался как можно дольше? Если вы действительно хотите оставлять за собой идеальный шлейф, вот несколько советов от GQ, которые перескажет вам 24 Канал.

Смотрите также Можно ли использовать духи вместо дезодоранта

Вот правильные способы наносить духи: советы экспертов

Пульсовые точки. Аромат работает через испарение, поэтому наносить их на места на теле, которые генерируют тепло – хороший выбор, говорит Михаэль Нордстранд из Mythologist Studio. Это точки за ушами, на затылке и на запястьях. Только не надо растирать после нанесения, это нарушает верхние ноты аромата и может привести к более быстрому выветриванию.

Аромат работает через испарение, поэтому наносить их на места на теле, которые генерируют тепло – хороший выбор, говорит Михаэль Нордстранд из Mythologist Studio. Это точки за ушами, на затылке и на запястьях. Только не надо растирать после нанесения, это нарушает верхние ноты аромата и может привести к более быстрому выветриванию. Персонализированный подход. Эмма Вернон из Perfume говорит, что ей нравится распылять духи на те места на теле, с которыми люди чаще всего взаимодействуют. Это запястья, предплечья и локти, а также шея, что "идеально, когда вы кого-то целуете". А немного духов за коленями могут поспособствовать рассеиванию аромата позади, когда вы идете.

Как сделать так, чтобы ваш любимый аромат держался как можно дольше? Есть несколько советов / Фото maxskyohm27626627@vecteezy