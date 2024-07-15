Правильные привычки могут помочь вам лучше работать, поддерживать свою энергию, иметь больше способностей, лучшую способность принимать решения. Также избежать стагнации и отставания с течением времени и развитием мира.
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Это простое правило помогает производительности и росту
Гейтс любит читать, любит мыть посуду, чтобы расслабиться перед сном, любит исследовать новые технологии и быть среди людей, которые могут его вдохновить и научить чему-то. И все это для того, чтобы достигать целей, строя успешную жизнь.
Он применяет и определенные правила, которые позволяют повысить свою продуктивность, улучшить показатели, научиться доверять себе и развить свою уверенность. Одно из таких – это правило 1 – 5.
Изучение нового повышает вашу креативность, которая, по словам Бернара Арно (самого богатого человека мира в 2024 году), характеризует самых успешных людей и отличает их среди других.
Правило 1 – 5 Гейтса не только полезно для работы, но и может помочь стать счастливее / Фото АР
BBC объясняет, что когда вы изучаете что-то новое, "это не только дает вам возможность сосредоточиться на задании, заземлить себя в моменте и успокоить мозг, но и имеет потенциал незаметно и очень важно переформатировать ваш мозг и то, как вы думаете о себе".
- Изучение нового навыка – это ощутимая тренировка мозга. А если вы бросаете вызов мозгу тем, чего он никогда раньше не делал, то можете уменьшить стресс, создать новые мозговые связи, привести тело в состояние потока, высвободить дофамин, сделать себя счастливее и потенциально умнее.
- Когда вы получите больше знаний или навыков, вы также можете повысить свою самооценку и обрести уверенность в себе. Что в свою очередь делает вас более склонным решиться предложить идею или проект, попросить о повышении или соглашаться на большую ответственность или лучшую работу.
Все это не только полезно для профессионального успеха, но и может помочь построить более счастливую жизнь и почувствовать больше удовольствия от того, что вы делаете.