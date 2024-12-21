Как спать хорошо, когда вы спите не один

Полноценный сон необходим. Но, к сожалению, есть много всего, что может ухудшить его качество или привести к недостатку часов. И сон с кем-то может быть одной из таких вещей.

Чувствуете ли вы, что не можете хорошо спать, когда делите кровать или комнату, например, со своей половинкой? 24 Канал со ссылкой на GQ пишет о том, что может помочь.

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Почему бывает трудно высыпаться со своим партнером

Сон с партнером помогает укрепить связь, близость и доверие, а также может уменьшить стресс и проблемы с бессонницей. Но может подействовать и наоборот.

Потому что для некоторых людей качественный сон становится сложным, когда они делят свою кровать с другим человеком, даже если любят его. Иногда храп, непроизвольные движения во сне или борьба за пространство и одеяла делают сон проблемой.

К счастью, вполне возможно найти способ, чтобы совместное использование пространства для сна не делало проблем со сном. И развод в списке вариантов нет (это же крайности).

Проблемы с совместным сном пары можно устранить более простыми вещами, чем развод / Фото yanalya@freepik

Как устранить проблемы совместного сна