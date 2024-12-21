Как спать хорошо, когда вы спите не один
Полноценный сон необходим. Но, к сожалению, есть много всего, что может ухудшить его качество или привести к недостатку часов. И сон с кем-то может быть одной из таких вещей.
Чувствуете ли вы, что не можете хорошо спать, когда делите кровать или комнату, например, со своей половинкой? 24 Канал со ссылкой на GQ пишет о том, что может помочь.
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Почему бывает трудно высыпаться со своим партнером
Сон с партнером помогает укрепить связь, близость и доверие, а также может уменьшить стресс и проблемы с бессонницей. Но может подействовать и наоборот.
Потому что для некоторых людей качественный сон становится сложным, когда они делят свою кровать с другим человеком, даже если любят его. Иногда храп, непроизвольные движения во сне или борьба за пространство и одеяла делают сон проблемой.
К счастью, вполне возможно найти способ, чтобы совместное использование пространства для сна не делало проблем со сном. И развод в списке вариантов нет (это же крайности).
Как устранить проблемы совместного сна
- Больше кровать. Нам всем нужно пространство, чтобы передвигаться, устраиваться и спать в том положении, в котором мы хотим. Но этого трудно достичь, когда другой человек слишком близко, а места не так много. Поэтому стоит поискать большую кровать с удобным матрасом, где вы оба сможете удобно разместиться.
- Проблемы храпа. Он является одной из основных причин проблем со сном в паре, поскольку шум мешает другому человеку заснуть или не дает спать в течение ночи. Чтобы уменьшить храп, надо попробовать спать на боку, а также обратиться к врачу, чтобы выяснить, что вызывает храп и что с ним можно сделать.
- Уважайте график. Не у всех людей одинаковый график сна или привычки сна, но важно уважать свой график и график друг друга. Например, если ваша пара ложится спать раньше, не оставляйте свет, и попробуйте использовать наушники, чтобы слушать то, что вы хотите, не создавая шумовых проблем.
- Правильное положение. Чтобы уснуть, нужно хорошо устроиться в постели, особенно когда рядом есть еще человек, которому также нужно лечь удобно. Комфорт должен быть приоритетом, поэтому если вы не можете спать в обнимку или слишком близко к человеку, не бойтесь попросить его освободить место.
- Обустройте комнату. Убедитесь, что место, где вы спите, подходит и способствует качественному сну. Правильно подобранные одеяла, устранение лишнего шума, выключение телефонов, достаточная темнота и правильная температура – все это поможет вам спать лучше и комфортнее.