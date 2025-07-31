31 июля, 23:42
Освежите свои знания об этикете: вот правила, которые больше не нужно соблюдать
Основні тези
- Этикет эволюционирует, и некоторые правила, такие как рукопожатие или уступать место, больше не являются обязательными.
- Сегодня приемлемо избегать ряда традиционных формальностей, подробно об этом читайте в статье.
Этикет часто воспринимают как жесткий набор вечных правил, но это не так. Человечество эволюционирует, и этикет вместе с ним.
Столпами этикета остаются уважение и потребность, чтобы все в кругу чувствовали себя комфортно. Но некоторые правила, что были актуальными ранее, потеряли значение, пишет 24 Канал со ссылкой на Gentleman's Gazette.
Смотрите также Романтический ужин в ресторане: 7 правил этикета, которые должен усвоить каждый мужчина
Устаревшие правила этикета: каких 7 придерживаться сегодня не нужно?
Сейчас мы развеем 7 мифов о правилах этикета. Это те, которых вы больше не должны придерживаться, и это не нарушит уважения к другим.
- Всегда надо пожимать руку. Действительно, рукопожатие – привычный нам знак уважения, но на отказ от него больше не обижаются. Все уже знают, что есть культурные, религиозные или медицинские причины отказа от прикосновений. Но даже если вы просто не хотите пожимать руку – это не проблема, только вежливо скажите об этом.
- Надо всегда пропускать другого человека через дверь. Правда, придержать дверь – это вежливо, но и не пропускать других вперед вполне приемлемо. Вы можете пройти первым и подержать дверь с другой стороны.
- Мужчины всегда должны уступать место женщинам. На самом деле это просто не гендерный вопрос. Предлагать свое место вежливо, но делать это надо для тех, кто действительно в этом нуждается.
- Надо всегда снимать обувь, когда заходишь к кому-то в гости. Да нет, ведь привычки относительно обуви у людей очень разные. Просто следуйте указаниям хозяина или спросите, как поступить.
- Следует чокаться бокалами со всеми присутствующими. Это давняя традиция, но ее можно пропустить. Чтобы выразить уважение кому-то, необязательно чокаться, можно просто посмотреть ему в глаза и улыбнуться.
- Всю еду нужно есть ножом и вилкой. Во время официального ужина, возможно, так, но даже там не на 100%. Сегодня многие блюда предназначены для употребления руками, например пицца, ребрышки или гамбургеры.
- Никогда нельзя брать последний кусок еды. На самом деле эта доброжелательная привычка может привести лишь к тому, что вполне пригодная еда останется не съеденной. Если вы хотите этот кусок – берите. Можете вежливо спросить, не хочет ли его кто-то другой. Но не чувствуйте вины, если все откажутся и доедите именно вы.