Освежите свои знания об этикете: вот правила, которые больше не нужно соблюдать

Этикет часто воспринимают как жесткий набор вечных правил, но это не так. Человечество эволюционирует, и этикет вместе с ним.

Столпами этикета остаются уважение и потребность, чтобы все в кругу чувствовали себя комфортно. Но некоторые правила, что были актуальными ранее, потеряли значение, пишет 24 Канал со ссылкой на Gentleman's Gazette.

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Устаревшие правила этикета: каких 7 придерживаться сегодня не нужно?

Сейчас мы развеем 7 мифов о правилах этикета. Это те, которых вы больше не должны придерживаться, и это не нарушит уважения к другим.

Всегда надо пожимать руку. Действительно, рукопожатие – привычный нам знак уважения, но на отказ от него больше не обижаются. Все уже знают, что есть культурные, религиозные или медицинские причины отказа от прикосновений. Но даже если вы просто не хотите пожимать руку – это не проблема, только вежливо скажите об этом.

Действительно, рукопожатие – привычный нам знак уважения, но на отказ от него больше не обижаются. Все уже знают, что есть культурные, религиозные или медицинские причины отказа от прикосновений. Но даже если вы просто не хотите пожимать руку – это не проблема, только вежливо скажите об этом. Надо всегда пропускать другого человека через дверь. Правда, придержать дверь – это вежливо, но и не пропускать других вперед вполне приемлемо. Вы можете пройти первым и подержать дверь с другой стороны.

Правда, придержать дверь – это вежливо, но и не пропускать других вперед вполне приемлемо. Вы можете пройти первым и подержать дверь с другой стороны. Мужчины всегда должны уступать место женщинам. На самом деле это просто не гендерный вопрос. Предлагать свое место вежливо, но делать это надо для тех, кто действительно в этом нуждается.

Некоторые правила этикета, что были актуальными ранее, потеряли значение / Фото freepik