Освіжіть свої знання про етикет: ось правила, яких більше не потрібно дотримуватися

Етикет часто сприймають як жорсткий набір вічних правил, але це не так. Людство еволюціонує, і етикет разом із ним.

Стовпами етикету залишаються повага та потреба, щоб усі в колі почувалися комфортно. Але деякі правила, що були актуальними раніше, втратили значення, пише 24 Канал із посиланням на Gentleman’s Gazette.

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Застарілі правила етикету: яких 7 дотримуватися сьогодні не потрібно?

Зараз ми розвіємо 7 міфів про правила етикету. Це ті, яких ви більше не повинні дотримуватися, і це не порушить поваги до інших.

Завжди треба тиснути руку. Справді, рукостискання – звичний нам знак поваги, але на відмову від нього більше не ображаються. Усі вже знають, що є культурні, релігійні чи медичні причини відмови від дотиків. Та навіть якщо ви просто не хочете тиснути руку – це не проблема, лише ввічливо скажіть про це.

Справді, рукостискання – звичний нам знак поваги, але на відмову від нього більше не ображаються. Усі вже знають, що є культурні, релігійні чи медичні причини відмови від дотиків. Та навіть якщо ви просто не хочете тиснути руку – це не проблема, лише ввічливо скажіть про це. Треба завжди пропускати іншу людину через двері. Правда, притримати двері – це ввічливо, але й не пропускати інших вперед цілком прийнятно. Ви можете пройти першим і потримати двері з іншого боку.

Правда, притримати двері – це ввічливо, але й не пропускати інших вперед цілком прийнятно. Ви можете пройти першим і потримати двері з іншого боку. Чоловіки завжди мають поступатися місцем жінкам. Насправді це просто не гендерне питання. Пропонувати своє місце ввічливо, але робити це треба для тих, хто дійсно цього потребує.

Деякі правила етикету, що були актуальними раніше, втратили значення / Фото freepik