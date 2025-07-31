31 липня, 23:42
Освіжіть свої знання про етикет: ось правила, яких більше не потрібно дотримуватися
Основні тези
- Етикет еволюціонує, і деякі правила, такі як рукостискання чи поступання місцем, більше не є обов'язковими.
- Сьогодні прийнятно уникати низки традиційних формальностей, докладно про це читайте у статті.
Етикет часто сприймають як жорсткий набір вічних правил, але це не так. Людство еволюціонує, і етикет разом із ним.
Стовпами етикету залишаються повага та потреба, щоб усі в колі почувалися комфортно. Але деякі правила, що були актуальними раніше, втратили значення, пише 24 Канал із посиланням на Gentleman’s Gazette.
Дивіться також Романтична вечеря у ресторані: 7 правил етикету, які має засвоїти кожен чоловік
Застарілі правила етикету: яких 7 дотримуватися сьогодні не потрібно?
Зараз ми розвіємо 7 міфів про правила етикету. Це ті, яких ви більше не повинні дотримуватися, і це не порушить поваги до інших.
- Завжди треба тиснути руку. Справді, рукостискання – звичний нам знак поваги, але на відмову від нього більше не ображаються. Усі вже знають, що є культурні, релігійні чи медичні причини відмови від дотиків. Та навіть якщо ви просто не хочете тиснути руку – це не проблема, лише ввічливо скажіть про це.
- Треба завжди пропускати іншу людину через двері. Правда, притримати двері – це ввічливо, але й не пропускати інших вперед цілком прийнятно. Ви можете пройти першим і потримати двері з іншого боку.
- Чоловіки завжди мають поступатися місцем жінкам. Насправді це просто не гендерне питання. Пропонувати своє місце ввічливо, але робити це треба для тих, хто дійсно цього потребує.
- Треба завжди знімати взуття, коли заходиш до когось в гості. Та ні, адже звички щодо взуття в людей дуже різні. Просто дотримуйтесь вказівок господаря або запитайте, як вчинити.
- Слід цокатися келихами з усіма присутніми. Це давня традиція, але її можна пропустити. Щоб висловити повагу комусь, не обов'язково цокатися, можна просто подивитися йому в очі та усміхнутися.
- Усю їжу потрібно їсти ножем і виделкою. Під час офіційної вечері, можливо, так, але навіть там не на 100%. Сьогодні багато страв призначені для вживання руками, як-от піца, реберця або гамбургери.
- Ніколи не можна брати останній шматок їжі. Насправді ця доброзичлива звичка може призвести лише до того, що цілком придатна їжа залишиться не з'їденою. Якщо ви хочете цей шматок – беріть. Можете ввічливо запитати, чи хтось інший не хоче. Але не відчувайте провини, якщо всі відмовляться і доїсте саме ви.