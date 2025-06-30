Дополнив им свою программу упражнений, вы сможете прожить дольше, иметь лучшее психическое здоровье, качество жизни и мощный мозг с хорошей памятью. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.

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Существует один вид спорта, которым точно стоит заниматься ради долголетия

Среди важных для долголетия привычек физические упражнения отличаются, ведь очень важны. Физическая активность – это и о здоровом весе, и о лучшем здоровье, крепких костях, и даже о психическом здоровье.

При этом любой вид физических упражнений является полезным. Впрочем, есть такие, что приносят больше пользы, чем другие, особенно в определенных аспектах, таких как долголетие.

Так каким спортом следует заниматься, чтобы прожить дольше и сохранить мощный мозг? Доктор Авиниш Редди убежден, что это виды спорта с ракетками.

Справка. Доктор Авиниш Редди – врач, который помогает людям жить дольше и здоровее. Его специализация охватывает питание, физические упражнения, сон, управление стрессом и фармацевтическую терапию.

Любой спорт с ракетками полезен для долголетия / Фото gpointstudio@freepik

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Существуют конкретные виды деятельности, которые снижают риск развития болезни Паркинсона и деменции, такие как виды спорта с ракетками. Это, например, настольный теннис и пиклбол, поскольку они требуют координации рук и глаз,

– сказал эксперт.

С этими видами спорта (теннис, бадминтон, настольный теннис, сквош, ракетбол, падел, пиклбол, спидминтон, бич-теннис и прочие) вы будете поддерживать свой мозг активным и бдительным. Поэтому риск ухудшения когнитивных способностей уменьшается.

А еще этот спорт практикуют в парах или группах, что делает их социальным занятием, а те очень важны для счастья и долгой жизни. Кроме того, если в спорте есть элемент общения, вы получаете больше шансов оставаться мотивированным к нему.

Заметим, как говорит Редди, физические упражнения не должны быть сложными или очень изнурительными, чтобы быть эффективными. Здесь важно найти то, что вам нравится и что побуждает вас быть последовательным.