Правду ли говорят, что спорт улучшает память

Чувствовали ли вы, бывало, большую ясность ума или странный творческий импульс после тренировки? Думаем, да – и это не случайно.

Исследование Университетского колледжа Лондона (UCL) подтвердило, что когнитивная стимуляция после физической активности реальна, и может длиться до 24 часов. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Это открытие может изменить наш подход к физической активности и ее влиянию на мозг

Исследование опубликовали в Международном журнале поведенческого питания и физической активности. Ученые проанализировали данные 76 участников в возрасте от 50 до 83 лет. В течение 8 дней эти добровольцы носили трекеры и выполняли ежедневные когнитивные тесты.

Результаты однозначны: те, кто повысил уровень своей активности, на следующий день имели лучшие результаты тестов на рабочую память и эпизодическую событийную память.

Наши результаты свидетельствуют, что польза физической активности для краткосрочной памяти может длиться дольше, чем считали ранее. Возможно, в течение дня, а не только несколько часов после тренировки,

– говорит ведущий автор исследования доктор Микаэла Блумберг.

Если вы чувствовали прилив умственных сил после тренировки – знайте, что это не случайно / Фото senivpetro@freepik

Что интересно, сложные программы активности не являются обязательными. Умеренная ли она, или интенсивная – годится все, что повышает частоту сердечных сокращений. То есть это и быстрая ходьба, и танцы, и даже подъем на несколько пролетов лестницы.

Исследование также подчеркивает важности качественного сна более 6 часов. Глубокий сон играет ключевую роль в закреплении когнитивных преимуществ физических упражнений. И наоборот – пребывание в сидячем положении дольше, чем обычно, связано с ухудшением рабочей памяти.

Что это все означает в итоге? Ученые изучали здоровых пожилых людей, однако результаты исследования имеют значение для каждого. Факт в том, что даже умеренная ежедневная физическая активность может помочь улучшить нашу память и когнитивные способности. Впрочем, для подтверждения этого надо еще понаблюдать за большими и разнообразными выборками.

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