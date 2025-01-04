Чи правду кажуть, що спорт покращує пам'ять

Чи ви відчували, бува, більшу ясність розуму або дивний творчий імпульс після тренування? Гадаємо, так – і це не випадково.

Дослідження Університетського коледжу Лондона (UCL) підтвердило, що когнітивна стимуляція після фізичної активності реальна, і може тривати до 24 годин. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Це відкриття може змінити наш підхід до фізичної активності та її впливу на мозок

Дослідження опублікували в Міжнародному журналі поведінкового харчування та фізичної активності. Вчені проаналізували дані 76 учасників віком від 50 до 83 років. Протягом 8 днів ці добровольці носили трекери та виконували щоденні когнітивні тести.

Результати однозначні: ті, хто підвищив рівень своєї активності, наступного дня мали кращі результати тестів на робочу пам'ять та епізодичну подієву пам'ять.

Наші результати свідчать, що користь фізичної активності для короткострокової пам'яті може тривати довше, ніж вважали раніше. Можливо, протягом дня, а не лише кілька годин після тренування,

– каже провідна авторка дослідження докторка Мікаела Блумберг.

Якщо ви відчували прилив розумових сил після тренування – знайте, що це не випадково / Фото senivpetro@freepik

Що цікаво, складні програми активності не є обов'язковими. Чи вона помірна, чи інтенсивна – годиться все, що підвищує частоту серцевих скорочень. Тобто це і швидка ходьба, і танці, і навіть підйом на кілька прольотів сходів.

Дослідження також наголошує на важливості якісного сну понад 6 годин. Глибокий сон відіграє ключову роль у закріпленні когнітивних переваг фізичних вправ. І навпаки – перебування в сидячому положенні довше, ніж зазвичай, пов'язане з погіршенням робочої пам'яті.

Що це все означає у підсумку? Вчені вивчали здорових людей похилого віку, а проте результати дослідження мають значення для кожного. Факт у тому, що навіть помірна щоденна фізична активність може допомогти поліпшити нашу пам'ять і когнітивні здібності. Утім, для підтвердження цього треба ще поспостерігати за більшими та різноманітнішими вибірками.

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