Британцы назвали 20 лучших средств против похмелья

Протеиновый коктейль, карри, чипсы с солью – звучит как не слишком хороший набор для завтрака. А вот если вас беспокоит похмелье – все это уже воспринимается совершенно иначе.

В Великобритании провели исследование, чтобы выявить, какие антипохмельные средства люди считают самыми эффективными. 24 Канал со ссылкой на Daily Star приводит этот чудодейственный перечень.

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Чтобы уменьшить тошноту и головную боль: что лучше всего действует против похмелья

Сытный английский завтрак со всеми приправами официально признан самими британцами лучшим средством от похмелья. Почти 40% опрошенных взрослых выбрали тарелку с яйцами, беконом, колбасой, бобами, грибами, черным пудингом и тостами.

Крепкий черный кофе признан вторым лучшим средством, а почетное 3 место занял бутерброд с беконом и яйцом. К слову, в 1 и 3 пунктах яйца присутствуют недаром.

Диетолог Кэрри Рекстон отмечает, что яйца содержат большое количество необходимых питательных веществ в небольшой упаковке, среди которых и цистеин, что помогает от похмелья. Ведь он расщепляет ацетальдегид, один из худших побочных продуктов метаболизма алкоголя.

В Великобритании провели исследование, чтобы выявить лучшие антипохмельные средства / Фото freepik

20 лучших средств от похмелья по версии британцев:

Полноценный английский завтрак назвали 38% опрошенных.

Крепкий черный кофе – 34%.

Бутерброд с беконом и яйцом – 21%.

Банан – 21%.

Горячий тост на сливочном масле – 20%.

Бургер – 15%.

Кусок вчерашней пиццы – 15%.

Яичница (скрамбл) на тосте – 14%.

Бутерброд с жареными яйцами – 14%.

Тосты с сыром – 14%.

Чипсы с солью и уксусом – 12%.

BLT-сэндвич (бекон, салат, томат) – 9%.

Яичница (пашот) на тостах – 9%.

Кокосовая вода – 9%.

Фруктовый коктейль – 9%.

Куриный суп с лапшой – 9%.

Острое карри – 8%.

Кровавая Мэри – 7%.

Яичница с острым соусом – 7%.

Блины с кленовым сиропом – 6%.

И еще немного интересной статистики из исследования: