Британцы назвали 20 лучших средств против похмелья
Протеиновый коктейль, карри, чипсы с солью – звучит как не слишком хороший набор для завтрака. А вот если вас беспокоит похмелье – все это уже воспринимается совершенно иначе.
В Великобритании провели исследование, чтобы выявить, какие антипохмельные средства люди считают самыми эффективными. 24 Канал со ссылкой на Daily Star приводит этот чудодейственный перечень.
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Чтобы уменьшить тошноту и головную боль: что лучше всего действует против похмелья
Сытный английский завтрак со всеми приправами официально признан самими британцами лучшим средством от похмелья. Почти 40% опрошенных взрослых выбрали тарелку с яйцами, беконом, колбасой, бобами, грибами, черным пудингом и тостами.
Крепкий черный кофе признан вторым лучшим средством, а почетное 3 место занял бутерброд с беконом и яйцом. К слову, в 1 и 3 пунктах яйца присутствуют недаром.
Диетолог Кэрри Рекстон отмечает, что яйца содержат большое количество необходимых питательных веществ в небольшой упаковке, среди которых и цистеин, что помогает от похмелья. Ведь он расщепляет ацетальдегид, один из худших побочных продуктов метаболизма алкоголя.
20 лучших средств от похмелья по версии британцев:
- Полноценный английский завтрак назвали 38% опрошенных.
- Крепкий черный кофе – 34%.
- Бутерброд с беконом и яйцом – 21%.
- Банан – 21%.
- Горячий тост на сливочном масле – 20%.
- Бургер – 15%.
- Кусок вчерашней пиццы – 15%.
- Яичница (скрамбл) на тосте – 14%.
- Бутерброд с жареными яйцами – 14%.
- Тосты с сыром – 14%.
- Чипсы с солью и уксусом – 12%.
- BLT-сэндвич (бекон, салат, томат) – 9%.
- Яичница (пашот) на тостах – 9%.
- Кокосовая вода – 9%.
- Фруктовый коктейль – 9%.
- Куриный суп с лапшой – 9%.
- Острое карри – 8%.
- Кровавая Мэри – 7%.
- Яичница с острым соусом – 7%.
- Блины с кленовым сиропом – 6%.
И еще немного интересной статистики из исследования:
- Миллионы британцев говорят, что похмелье у них длится не менее 8 часов.
- Почти половина опрошенных заявили, что головная боль сейчас длится дольше, чем 5 лет назад.
- 71% опрошенных говорят, что против похмелья перепробовали огромное количество "лекарств".
- 30% признались, что ни одно не помогло. Но – некоторые из методов сработали!