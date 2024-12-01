Британці назвали 20 найкращих засобів проти похмілля

Протеїновий коктейль, каррі, чіпси з сіллю – звучить як не надто хороший набір для сніданку. А от якщо вас турбує похмілля – все це вже сприймається геть інакше.

У Великій Британії провели дослідження, щоб виявити, які антипохмільні засоби люди вважають найефективнішими. 24 Канал із посиланням на Daily Star наводить цей чудодійний перелік.

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Щоб зменшити нудоту і головний біль: що найкраще діє проти похмілля

Ситний англійський сніданок з усіма приправами офіційно визнаний самими британцями найкращим засобом від похмілля. Майже 40% опитаних дорослих обрали тарілку з яйцями, беконом, ковбасою, бобами, грибами, чорним пудингом і тостами.

Міцна чорна кава визнана другим найкращим засобом, а почесне 3 місце посів бутерброд з беконом і яйцем. До слова, в 1 і 3 пунктах яйця присутні недарма.

Дієтологиня Керрі Рекстон наголошує, що яйця містять велику кількість необхідних поживних речовин у невеликій упаковці, серед яких і цистеїн, що допомагає від похмілля. Адже він розщеплює ацетальдегід, один з найгірших побічних продуктів метаболізму алкоголю.

У Великій Британії провели дослідження, щоб виявити найкращі антипохмільні засоби / Фото freepik

20 найкращих засобів від похмілля за версією британців:

Повноцінний англійський сніданок назвали 38% опитаних.

Міцна чорна кава – 34%.

Бутерброд з беконом та яйцем – 21%.

Банан – 21%.

Гарячий тост на вершковому маслі – 20%.

Бургер – 15%.

Шматок вчорашньої піци – 15%.

Яєчня (скрамбл) на тості – 14%.

Бутерброд зі смаженими яйцями – 14%.

Тости з сиром – 14%.

Чіпси з сіллю та оцтом – 12%.

BLT-сендвіч (бекон, салат, томат) – 9%.

Яєчня (пашот) на тостах – 9%.

Кокосова вода – 9%.

Фруктовий коктейль – 9%.

Курячий суп з локшиною – 9%.

Гостре каррі – 8%.

Кривава Мері – 7%.

Яєчня з гострим соусом – 7%.

Млинці з кленовим сиропом – 6%.

І ще трохи цікавої статистики з дослідження: