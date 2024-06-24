Ее гибкость поражает: горячие фото австрийской акробатки, которая побила не один рекорд

На этот раз мы расскажем тебе о Стефани Миллингер. Она австрийская гимнастка, которая стала настоящей звездой сети.

Оно и не удивительно, ведь красавица чуть ли не ежедневно демонстрирует, что она умеет и может. К слову, иногда она появляется со своим пушистым помощником. Об этом и другом расскажем в традиционной рубрике #Девушка_дня на Gentelmen 24!

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Что известно о Стефани Миллингер

Она чрезвычайно гибкая акробатка. А еще – финалистка шоу талантов Das Supertalent, и ей удалось получить золотой зуммер.

Интересно, что свой путь акробатки она начала, когда Стефани было 20 лет. Не менее интересный факт заключается в том, что она – самоучка.

Пользователи сети в восторге от Стефани. На нее подписаны более 930 тысяч человек. И именно для всех своих фанатов акробатка регулярно снимает фото и видео и выкладывает их в своем инстаграме.

Стефани Миллингер – акробатка-самоучка: смотрите видео

А еще она побила несколько рекордов и сумела попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Растяжка Стефани не оставляет абсолютно никого равнодушным. Именно поэтому мы предлагаем взглянуть на ее фото и видео, которые красавица выкладывает в сети.

Горячие и интересные фото и видео Стефани Миллингер

Миллингер позирует в соблазнительном белье / Фото из инстаграма Миллингер

Миллингер поразила растяжкой в изысканных образах: смотрите видео

Стефани тренируется со своим пушистым другом: смотрите видео

Горячая фотосессия в воде / Фото из инстаграма Миллингер

Кот помогает Стефани тренироваться: смотрите видео

Стефани снялась в мощной фотосессии с орлом / Фото из инстаграма Миллингер

Растяжка Миллингер поражает / фото из инстаграма Миллингер

Мощные кадры Миллингер без белья / фото из инстаграма Миллингер

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Акробатка Стефани Миллингер поражает своими умениями. И она однозначно заслуживает того, чтобы вы стали ее подписчиком. Для этого достаточно нажать всего на одну кнопку, чтобы любоваться ее свежими фото и видео.