Ветеран ВСУ с ампутированной рукой покорил Килиманджаро, чтобы вдохновить побратимов

Степан Коробкин получил ампутацию правой руки, но это не помешало ему подняться на Килиманджаро, самую высокую гору Африки. Это достижение имеет целью вдохновить ветеранское сообщество на активное возвращение к мирной жизни.

Так объяснил свой замысел сам 25-летний ветеран ВСУ. 24 Канал со ссылкой на Укринформ рассказывает подробнее.

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Степан Коробкин покорил Килиманджаро, несмотря на ампутацию руки

Люди с ампутациями могут двигаться дальше, это не конец жизни. В этом убежден Степан Коробкин, который является ветераном ВСУ, пережил ампутацию и 32 операции.

Это было для того, чтобы вдохновить людей двигаться вперед, не оставаться на одном месте и деградировать. Надо двигаться и чем-то заниматься. Я, например, также занимаюсь футболом, я вратарь,

– рассказал он.

Вместе со Степаном восхождение на Килиманджаро осуществила Татьяна Яловчак – украинка, которая покорила Эверест и 7 самых высоких вершин на всех континентах, а сейчас воплотила проект по адаптации и мотивации ветеранов через покорение гор.

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Этим восхождением мы хотели привлечь внимание нашего общества и мотивировать наших военных и гражданских, которые имеют ампутации во время войны. И если я, например, не могу сказать ребятам, у которых нет рук или ног – встань и иди, то Степан может, потому что он это сделал,

– говорит Яловчак.

Восхождение Коробкина на одну из самых высоких гор в мире (человек с ампутированной рукой достиг максимальной высоты 5756 метров) занесли в Национальный реестр рекордов Украины. Представитель реестра вручил ветерану соответствующий сертификат.

Степан Коробкин родился 24 ноября 1999 года в Мирнограде Донецкой области, стал строителем, а в ноябре 2021 ушел по контракту в АТО. Во время полномасштабного вторжения получил ранение в июне 2022 года, но вернулся на фронт. В июне 2023 после тяжелого артобстрела потерял правую руку.