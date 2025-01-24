Так пояснив свій задум сам 25-річний ветеран ЗСУ. 24 Канал із посиланням на Укрінформ розповідає докладніше.

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Степан Коробкін підкорив Кіліманджаро, попри ампутацію руки

Люди з ампутаціями можуть рухатися далі, це не кінець життя. У цьому переконаний Степан Коробкін, який є ветераном ЗСУ, пережив ампутацію та 32 операції.

Це було для того, щоб надихнути людей рухатися вперед, не залишатися на одному місці й деградувати. Треба рухатися й чимось займатися. Я, наприклад, також займаюся футболом, я воротар,

– розповів він.

Разом зі Степаном сходження на Кіліманджаро здійснила Тетяна Яловчак – українка, яка підкорила Еверест та 7 найвищих вершин на всіх континентах, а нині втілила проєкт з адаптації та мотивації ветеранів через підкорення гір.

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Цим сходженням ми хотіли привернути увагу нашого суспільства й мотивувати наших військових і цивільних, які мають ампутації під час війни. І якщо я, наприклад, не можу сказати хлопцям, у яких немає рук чи ніг – встань і йди, то Степан може, бо він це зробив,

– каже Яловчак.

Сходження Коробкіна на одну з найвищих гір у світі (чоловік з ампутованою рукою досягнув максимальної висоти 5756 метрів) занесли до Національного реєстру рекордів України. Представник реєстру вручив ветерану відповідний сертифікат.

Степан Коробкін народився 24 листопада 1999 року в Мирнограді Донецької області, став будівельником, а в листопаді 2021 пішов за контрактом в АТО. Під час повномасштабного вторгнення зазнав поранення у червні 2022 року, але повернувся на фронт. У червні 2023 після важкого артобстрілу втратив праву руку.