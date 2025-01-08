А вот интересно, кого этот гениальный человек считал лучшими менеджерами? Ответ, как заметил 24 Канал со ссылкой на Fortune, может удивить.

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Те, кто никогда не хотел работать

Когда Стив Джобс и другие соучредители Apple впервые осознали, насколько большой будет их компания, то решили нанять "профессиональный менеджмент". То есть людей, которые знали, как управлять людьми. Но, как впоследствии говорил сам Джобс, это не сработало.

Большинство из них были болванами. Они знали, как управлять, но не знали, как что-то делать,

– говорил он.

Джобс утверждал, что люди, которые меньше всего ожидали, что станут лидерами, в итоге и становились лучшими. Это потому, что другие работники могли научиться от них, поскольку овладели их набором навыков, а не сосредотачивались только на управлении.

Стив Джобс давал 3 ключевых управленческих совета / Фото AP

Так что же делает из людей лучших менеджеров

Первый управленческий совет Джобса – ставить на руководящие должности людей, которые работают на самом высоком уровне. А лучших менеджеров он описал так:

Они никогда не хотели быть менеджерами, но решили, что должны стать менеджерами, потому что никто другой не сможет делать эту работу так хорошо, как они.

Второй ключевой совет Джобса вытекает из его позиции, что Apple должна быть компанией, которая сотрудничает в объединении работников "общим видением". Это было центральной концепцией.

Это и есть лидерство: иметь видение, уметь сформулировать его так, чтобы люди вокруг вас могли его понять, и достичь консенсуса относительно общего видения,

– сказал Джобс в середине 1980-х.

А спустя годы добавил, что командная работа зависит от доверия – "к другим людям, которые могут выполнить свою часть работы, и без того, чтобы постоянно за ними наблюдать".

И третий совет – это нанимать правильных людей. Речь о том, что люди, которые "безумно хороши в своем деле", "необязательно являются опытными профессионалами".