Легендарный аромат по доступной цене: мужчины в восторге от этого аналога Creed Aventus

В мире мужской парфюмерии Creed Aventus справедливо считают культовым ароматом, недаром же он покорил сердца миллионов мужчин по всему миру. Однако есть один неприятный нюанс – цена с зубками.

Его стоимость ощутимо бьет по карману, но, к счастью, на рынке есть достойный аналог. По меньшей мере, именно это утверждает в тиктоке эксперт borodatuy.parfumer, как заметил 24 Канал.

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Вместо Creed Aventus: вот идеальный аналог по доступной цене

Речь идет о Armaf Club de Nuit Intense Man – действительно бюджетном и действительно аналоге легендарного Creed Aventus. Он предлагает похожий аромат за гораздо более приятную для глаза цену.

Естественно, при рассмотрении заменителей возникает вопрос, действительно ли оно того стоит? Давайте разберемся.

Чем похожи эти 2 аромата?

Creed Aventus славится свежей и мужественной композицией с нотами бергамота, черной смородины, ананаса, яблока, древесных нот и мускуса.

Бренд Armaf, происходящий из ОАЭ, в своем Club de Nuit Intense для мужчин почти повторяет эту же пирамиду, но еще добавляет яркий лимон.

Этот аромат пахнет как Creed Aventus, но стоит ощутимо дешевле: смотрите видео от borodatuy.parfumer

Лимон ярко ощущается в первые минуты после нанесения и придает аромату более яркое цитрусовое звучание. Далее оно постепенно переходит в глубокий древесный шлейф, похожий на Creed.

Есть ли смысл платить больше?

Creed Aventus имеет более насыщенный и благородный старт, но в шлейфе эти ароматы почти идентичны.

Также Armaf Club de Nuit Intense Man держится на коже очень долго, почти как и Creed.

Получается так, что Armaf Club de Nuit Intense Man – отличный вариант для тех, кто хочет пахнуть действительно дорого, но по тем или иным причинам не готов выкладывать значительную сумму за Creed Aventus. Это настоящий "топ за свои деньги", утверждает тикток-автор, который покорит вас с первых брызг.

Честно вам скажу, очень многие пацаны любят использовать его больше, чем классический Creed Aventus,

– говорит в видео borodatuy.parfumer.

Но есть нюанс, который может опровергнуть любые аргументы: Creed Aventus – это все-таки Creed Aventus.