Легендарний аромат за доступною ціною: чоловіки в захваті від цього аналога Creed Aventus

У світі чоловічої парфумерії Creed Aventus справедливо вважають культовим ароматом, недарма ж він підкорив серця мільйонів чоловіків по всьому світу. Однак є один неприємний нюанс – ціна із зубками.

Його вартість відчутно б'є по кишені, та, на щастя, на ринку є достойний аналог. Щонайменше, саме це стверджує у тіктоці експерт borodatuy.parfumer, як зауважив 24 Канал.

Дивіться також Парфуми для чоловіків від Givenchy: які варто обрати та чому

Замість Creed Aventus: ось ідеальний аналог за доступною ціною

Мовиться про Armaf Club de Nuit Intense Man – справді бюджетний і справді аналог легендарного Creed Aventus. Він пропонує схожий аромат за набагато приємнішу для ока ціну.

Природно, за розгляду замінників виникає питання, чи дійсно воно того варто? Нумо розберімося.

Чим схожі ці 2 аромати?

Creed Aventus славиться свіжою та мужньою композицією з нотами бергамоту, чорної смородини, ананаса, яблука, деревних нот і мускусу.

Бренд Armaf, що походить з ОАЕ, у своєму Club de Nuit Intense для чоловіків майже повторює цю ж піраміду, але ще додає яскравий лимон.

Цей аромат пахне як Creed Aventus, але коштує відчутно дешевше: дивіться відео від borodatuy.parfumer

Лимон яскраво відчувається в перші хвилини після нанесення та надає аромату більш яскравого цитрусового звучання. Далі воно поступово переходить у глибокий деревний шлейф, схожий на Creed.

Чи є сенс платити більше?

Creed Aventus має більш насичений і благородний старт, але в шлейфі ці аромати майже ідентичні.

Також Armaf Club de Nuit Intense Man тримається на шкірі дуже довго, майже як і Creed.

Виходить так, що Armaf Club de Nuit Intense Man – чудовий варіант для тих, хто хоче пахнути справді дорого, але з тих чи інших причин не готовий викладати значну суму за Creed Aventus. Це справжній "топ за свої гроші", стверджує тікток-автор, який підкорить вас із перших бризок.

Чесно вам скажу, дуже багато пацанів люблять використовувати його більше, ніж класичний Creed Aventus,

– каже у відео borodatuy.parfumer.

Але є нюанс, який може спростувати будь-які аргументи: Creed Aventus – це все-таки Creed Aventus.