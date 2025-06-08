Новый вызов современной моды – стрижка Bro Flow, и она на пике популярности этим летом 2025 года

Градуированные стрижки сходят с модного пьедестала, несмотря на наличие многочисленных вариантов (или наоборот, именно из-за этого). Условно, 99% мужчин носили именно их, и это наскучило.

Зато Bro Flow – свежий вызов моде, и эта стрижка смело выдвигает свою кандидатуру на первое место среди летних причесок. Пришло ли время сделать ставку на другой стиль? Подумаем вместе с 24 Каналом и GQ.

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Как выглядит стрижка Bro Flow и почему она столь популярна

Мы живем в эпоху индивидуализма, поэтому ходить с одинаковой прической уже не модно. Градуированный стиль причесок последнего десятилетия – похоже, уже перевернутая страница.

И теперь у нас есть новая прическа, которая претендует на звание королевы летних стрижек – Bro Flow.

Это стиль, который знаменует перемену. Наступил сезон, когда можно отрастить длиннее волосы и поиграть со слоями. Универсальная, элегантная и простая в уходе, Bro Flow сочетает расслабленный дух 70-х с тщательностью и четкостью современного мужского ухода,

– пишут в Beardburys.

Брэдли Купер и Мэттью Макконахи уже успешно показали эту прическу. Более того, доказали, что стиль и комфорт вполне совместимы.

Секрет Bro Flow – в балансе между структурой и движением. Здесь волосы должны быть средней длины, хотя бы до уровня носа. Очень важно обрабатывать их длинными слоями, без четких линий, а с плавными.

Bro Flow смело выдвигает свою кандидатуру на первое место среди летних причесок / Фото Beardburys

Bro Flow – это возвращение к более естественным и менее структурированным прическам. И это как раз соответствует современной тенденции мужской моды к расслабленным и аутентичным образам.

Также эта стрижка хорошо сочетается с другими современными элементами стиля, как усы или бородка. Примечательно, что она идеально подходит для жарких месяцев, когда не хочется чрезмерно беспокоиться о зеркале.

Уложить Bro Flow дома просто, и при этом можно выглядеть так, будто только что вышел от барбера. Запомните эти 2 трюка:

После мытья головы высушите волосы феном с направленным назад воздухом, чтобы придать волосам форму и объем.

с направленным назад воздухом, чтобы придать волосам форму и объем. Нанесите воск средне-сильной фиксации, который позволит вам формировать и поддерживать плавность без утяжеления волос.

К сожалению, если у вас слишком прямые волосы и без объема, этот тренд не для вас. Остальным же она подойдет прекрасно.