Ими он с огромным удовольствием делится на своих страницах в соцсетях. Так, ранее в инстаграме он опубликовал ролик, на котором можно увидеть мужчин в формате "До" и "После". И результаты творений Якоба Тибериу поражают, отмечает 24 Канал.

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Стрижки имеют важное значение

Ролик барбера – нарезка его больших видео. На нем можно увидеть, какими мужчины приходят и какими они уходят после того, как над ними поработал Якоб. Некоторым нужно было лишь подчеркнуть выигрышные стороны, а некоторые изменились кардинально. И эти изменения со знаком "плюс".

Якоб этим роликом в очередной раз подтвердил утверждение о том, что аккуратная и стильная стрижка имеет вес. Она не только подчеркивает ваш образ. Новая прическа также способна добавить баллов в вашу копилку уверенности. Разве это не прекрасно?

Как стрижки меняют мужчин: смотрите видео

С нами соглашаются пользователи сети. Они оставили множество лестных отзывов и комплиментов мужчинам и самому барберу. Вот лишь небольшая часть из них:

"Ты – Гордон Рамзи в мире стрижек";

"У парней сразу появляется уверенность во взгляде. Вы помогаете им больше, чем представляете!";

"Сила стрижки – не шутки";

"Мужское, это безумие";

"Перед нами настоящие красавцы".

Какие стрижки актуальны в 2025 году

Конечно же, вы можете выбирать ту стрижку, которая придется вам по душе. Если вам в голову не пришла ни одна, то можете обратить внимание на те, которые мы назовем дальше. Они будут в тренде в 2025 году.

Текстурированный кроп. В этом случае бока короткие, верх длиннее и с текстурой; часто эта стрижка предусматривает наличие челки.

Средней длины шег. Речь идет о небрежной, многослойной стрижке, которая выделяется легкой текстурой. Что касается длины, то она до ушей или до плеч.

Базкат. А это ультракороткая стрижка. Она часто имеет геометрические узоры или фейд.

Помпадур. Стрижка с объемным верхом и причесыванием назад. Современная ее версия имеет определенную текстурированность.

Андеркат с текстурой. Здесь короткие бока, более длинный верх с четким контрастом. Часто эта прическа предполагает укладку набок.

Маллет. Стрижка с коротким верхом и боками и более длинным задом. Ее современный вариант предусматривает мягкие переходы.

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Запишитесь к барберу. Пусть новая стрижка подарит вам уверенности и подчеркнет ваш стиль и изысканный вкус!