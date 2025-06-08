Новий виклик сучасної моди – стрижка Bro Flow, і вона на піку популярності цього літа 2025 року

Градуйовані стрижки сходять з модного п'єдесталу, попри наявність численних варіантів (або навпаки, саме через це). Умовно, 99% чоловіків носили саме їх, і це наскучило.

Натомість Bro Flow – свіжий виклик моді, і ця стрижка сміливо висуває свою кандидатуру на перше місце серед літніх зачісок. Чи настав час зробити ставку на інший стиль? Подумаємо разом із 24 Каналом та GQ.

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Який вигляд має стрижка Bro Flow і чому вона така популярна

Ми живемо в епоху індивідуалізму, тож ходити з однаковою зачіскою вже не модно. Градуйований стиль зачісок останнього десятиліття – схоже, вже перегорнута сторінка.

І тепер ми маємо нову зачіску, яка претендує на звання королеви літніх стрижок – Bro Flow.

Це стиль, який знаменує зміну. Настав сезон, коли можна відростити довше волосся і погратися з шарами. Універсальна, елегантна і проста у догляді, Bro Flow поєднує розслаблений дух 70-х із ретельністю й чіткістю сучасного чоловічого догляду,

– пишуть у Beardburys.

Бредлі Купер і Меттью Макконагі вже успішно показали цю зачіску. Ба більше, довели, що стиль і комфорт цілком сумісні.

Секрет Bro Flow – в балансі між структурою і рухом. Тут волосся має бути середньої довжини, бодай до рівня носа. Дуже важливо обробляти його довгими шарами, без чітких ліній, а з плавними.

Bro Flow сміливо висуває свою кандидатуру на перше місце серед літніх зачісок / Фото Beardburys

Bro Flow – це повернення до більш природних і менш структурованих зачісок. І це якраз відповідає сучасній тенденції чоловічої моди до розслаблених та автентичних образів.

Також ця стрижка добре поєднується з іншими сучасними елементами стилю, як вуса або борідка. Примітно, що вона ідеально підходить для спекотних місяців, коли не хочеться надто перейматися дзеркалом.

Укласти Bro Flow вдома просто, і при цьому можна мати такий вигляд, ніби щойно вийшов від барбера. Запам'ятайте ці 2 трюки:

Після миття голови висушіть волосся феном із направленим назад повітрям, щоб надати волоссю форми й об'єму.

із направленим назад повітрям, щоб надати волоссю форми й об'єму. Нанесіть віск середньосильної фіксації, який дозволить вам формувати та підтримувати плавність без обтяження волосся.

На жаль, якщо маєте надто пряме волосся та без об'єму, цей тренд не для вас. Решті ж вона пасуватиме чудово.