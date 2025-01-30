Не втягивайте живот: вот как правильно подчеркнуть фигуру, чтобы выглядеть стройнее
Правильный выбор одежды может значительно улучшить ваш силуэт и сделать фигуру более пропорциональной. Причем этого достичь можно без соблюдения каких-то сложных правил.
Эксперт corner.ua поделился в тиктоке тремя простыми секретами, которые изменят ваш внешний вид на более стройный. 24 Канал рассказывает о них подробнее.
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Как выглядеть стройнее: 3 хитрости, которые всегда работают
Когда мы пытаемся выглядеть стройнее, то почему-то часто пытаются втягивать живот, вместо того чтобы прибегнуть к более эффективным способам. А речь лишь о правильном выборе одежды.
Вот 3 стильных хитрости, которые помогут стать визуально стройнее:
- Темные цвета и вертикальные линии. Темные оттенки всегда добавляют изящества, а вертикальная полоска визуально вытягивает силуэт. Это классический прием, который используют даже в высокой моде.
- V-образный вырез и однотонные пиджаки. Такой крой создает длинную визуальную линию в центре тела, что помогает скрыть лишние объемы в зоне живота. Выбирайте пиджаки или кардиганы без лишних деталей, чтобы достичь максимального эффекта.
- Брюки со средней посадкой. Правильный фасон брюк удлиняет ноги, как и слегка прикрытая брюками обувь. Избегайте низкой посадки, которая может визуально расширять талию.
Вот 3 простых правила для визуальной стройности: смотрите видео corner.ua
Итак, чтобы иметь стройный вид, необязательно начинать с изнурительных упражнений или диет. Попробуйте сначала применить эти несколько стильных приемов.